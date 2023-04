Ka ardhur koha të ndërroni produktet tuaja të grimit…

Çdo gjë ka një jetëgjatësi, duke përfshirë grimin që shumica e grave përdorin çdo ditë.

Ekspertët e shëndetit dhe bukurisë së lëkurës paralajmërojnë vazhdimisht për faktin se kozmetika e vjetër rrisin rrezikun e marrjes së infeksioneve dhe sëmundjeve mykotike. Por është e vështirë të thuash kur një produkt kozmetik ka humbur cilësinë e tij, sepse prishja e tij fillon sapo e hapni dhe është plotësisht e qartë se çdo individ e përdor dhe ruan kozmetikën ndryshe. Pak produkte kanë një datë skadence, gjë që është një pengesë e madhe në botën e grimit.

Megjithatë, disa metoda mund t’ju ndihmojnë të veçoni ato produkte që mund të kenë një jetë më të shkurtër të dobishme – dhe më shpesh këto janë ato produkte kozmetike që janë të lëngshme.

“Gjërat që më së shpeshti do t’ju japin një infeksion janë gjëra të tilla si kremrat ose produktet që janë të lagura dhe të errëta”, raportoi The New York Daily News, duke cituar Dr. Andrea Thau, një optometrist në Nju Jork dhe PR për Shoqatën Amerikane Optometrike, i cili tha për MSNBC.

Kujdes i veçantë është i rëndësishëm kur përdorni produkte që përdoren rreth syve. Rimel i vjetër mund të shkaktojë blefarit, një inflamacion i pakëndshëm i qepallës i shoqëruar me kruajtje dhe madje edhe konjuktivit. Ekspertët këshillojnë që të ndryshoni grimin e syve të paktën çdo tre muaj. Kremra, agjentë të lëngshëm dhe hidratues të paktën çdo vit (dhe më shpejt nëse i përdorni vazhdimisht dhe vendosni gishtat në to), dhe lapsa, pudër, buzëkuq dhe shkëlqyes buzësh më së voni pas 18 muajsh. Qëndroni larg testuesve nga dyqanet dhe farmacitë, këshillon Thau.

Nëse duhet patjetër të provoni një ngjyrë të caktuar, përdorni sytha pambuku ose aplikoni një shtresë në dorën tuaj dhe më pas fshijeni. Mbani gjithmonë parasysh se testuesit janë një burim i mundshëm i baktereve. Mos vendosni eyeliner brenda vijës së qerpikëve, pasi kjo do të ndërhyjë në punën e gjëndrës Meibomian, e cila luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e lotëve. Nëse këto gjëndra nuk mund të funksionojnë siç duhet, mund të keni probleme me sytë e thatë. /albeu.com