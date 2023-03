Çfarë i ndodh fytyrës tuaj nëse flini me grim

Kur bëhet fjalë për kujdesin e lëkurës, shumica prej nesh e dinë shumë mirë se një nga gjërat që nuk duhet të injorojmë kurrë është fakti që duhet të heqim gjithmonë grimin përpara se të shkojmë në shtrat.

Dhe ndërsa puçrrat mund të duken si pasojë e kësaj neglizhence, nëse mund të themi kështu, sipas ekspertëve, gjumi me grim në fund mund të ketë probleme serioze afatgjata për lëkurën tuaj.

Pse nuk duhet të flini me grim në fytyrë

Nëse mendonit se puçrrat ishin të vetmet negative për të fjetur me grim, epo, do ta kishit gabim. Dr. Liia Ramachandra tha për The List se Për fillestarët, lënia e grimit brenda natës ju ekspozon ndaj radikalëve të lirë në ajër. Këto radikale të lira shpërbëjnë kolagjenin në lëkurën tuaj, gjë që më pas mund të çojë në linja të holla.

Dr. Ramachandra gjithashtu theksoi se: “Në përgjithësi, fytyra juaj do të duket më e vjetër dhe më e thatë dhe kjo mund të shkaktojë plakje të parakohshme dhe rrudha”.

Degradimi i kolagjenit dhe mutacionet e ADN-së janë ndoshta efektet anësore më shqetësuese, veçanërisht nëse qëllimi juaj është ruajtja e lëkurës rinore. Megjithatë, përveç sa më sipër, ka edhe ndotje.

“Ky kombinim i radikaleve të lira dhe stresit mjedisor është treguar se shkakton plakje të parakohshme të lëkurës”, tha dermatologia Rachel Nazarian për Refinery29.

Pra, një natë duke fjetur me grim mund të mos shkaktojë linja të holla, por me kalimin e kohës, do të dëmtojë lëkurën tuaj. Megjithatë, një natë e tillë mund të zhvillohet në një puçërr të bezdisshme. Dhe kjo është arsyeja pse pastrimi dhe hidratimi i lëkurës tuaj pas grimit është thelbësor. /albeu.com