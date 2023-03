Produktet e grimit kanë një datë skadence, kur duhet të ndaloni përdorimin e tyre

Produktet e grimit kanë datën e tyre të skadencës. Të tjera mund t’i kemi për një kohë shumë të gjatë dhe të tjera janë aq delikate sa duhet t’i ndryshojmë çdo stinë.

Lista e mëposhtme do t’ju ndihmojë të mbani vanitetin tuaj në “gjendje të shëndetshme” perfekte, ndërsa do t’ju mësojë se si të investoni shumë më saktë në produktet tuaja të preferuara të grimit. Gjithashtu, mos harroni se datat e mëposhtme janë të vlefshme jo nga dita që i keni blerë, por nga momenti që keni hapur dhe përdorur paketimin e tyre.

Rimel dhe penel i lëngshëm: 3-4 muaj

Mos vononi ndryshimin e tyre, sepse po luani me shëndetin e syve me infeksione të mundshme pasi këto janë produkte shumë të brishta. Sidomos nëse mbani lentet e kontaktit, ato kanë nevojë për vëmendje të veçantë.

Lapsa për sytë dhe buzët: 3-5 vjet

Lapsat e grimit kalojnë shumë vite me ne pasi i rinovojmë sa herë i pastrojmë me mprehëse duke i mbajtur kështu në gjendje shumë të mirë.

Buzëkuq: Rreth 2 vjet

Nëse e përdorni çdo ditë ose e keni ekspozuar ndaj kushteve të çuditshme si nxehtësia ekstreme dhe vëreni të çara në produkt ose ndonjë ndryshim në ngjyrë, zëvendësojeni menjëherë.

Shkëlqyes buzësh: Një e gjysmë deri në 2 vjet

Ata kanë një jetëgjatësi relativisht më të shkurtër se buzëkuqët e tyre konkurrues dhe kjo për shkak se përbërja e tyre është krejtësisht e ndryshme.

Make-up: Rreth 2 vjet

Shumica e paketave tani janë krijuar posaçërisht për të zgjatur jetën e tyre. Tani nëse e kaloni këtë datë, gjasat janë që nuk keni qenë shumë të kënaqur me produktin e caktuar për të mos e përdorur të paktën një herë në ditë.

Blush: 1-2 vjet

Nëse janë në formë pluhuri, padyshim që zgjasin më shumë. Nëse janë kremoze dhe për shkak se përbërja e tyre është shumë më e brishtë, skadojnë më shpejt. Në rreth një vit. Arsyeja kryesore që ndryshon përbërjen e tyre nuk është gjë tjetër veçse yndyrshmëria e fytyrës sonë. Prandaj nëse duam t’i mbajmë me vete për një kohë më të gjatë, duhet t’i lajmë shumë shpesh dhe me shumë kujdes furçat me të cilat aplikojmë produktin.

Korrektor: 1 deri në një vit e gjysmë

Janë mjaft të brishta sidomos kur janë në një strukturë kremoze. Nëse jeni duke kërkuar për një produkt më të qëndrueshëm, kërkoni një shkop ose pluhur.

Pudër: 2 vjet

Sekreti i zgjatjes së kohëzgjatjes së saj është të lani rregullisht sfungjerin ose furçën me të cilën e aplikoni. Në këtë mënyrë 2 vite jetë mund të bëhen 3 pa hasur fare problem.

Hijet e syve: 1-2 vjet

Në këtë kategori vlen të njëjtën gjë si për “blush-in”. Nëse janë në teksturë kremoze skadojnë shumë më shpejt, ndërsa nëse janë në pudër qëndrojnë më gjatë në vanitetin tuaj.

Parfumi: Rreth 2 vjet

Sidomos nëse i rezistoni tundimit për ta vendosur në një vitrinë në dhomën tuaj të zhveshjes dhe për ta mbajtur në një vend të errët dhe të freskët, do t’ia zgjatni ndjeshëm jetën. /albeu.com