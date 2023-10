Izraeli përgatitet për sulm tokësor në Gaza, mbi 600 izraelitë dhe palestinezë të vdekur

Më shumë se 350 persona janë vrarë në Izrael dhe rreth 313 persona janë vrarë në Rripin e Gazës deri më tani, sipas mediave lokale. Të dyja palët raportojnë se janë mijëra të plagosur nga përleshjet e nisura dje, 7 tetor, pas sulmit kundër Izraelit, i cili ka shkaktuar shqetësim të madh në komunitetin ndërkombëtar.

Sipas informacioneve të transmetuara nga Guardian, ushtria izraelite mëngjesin e sotëm filloi përgatitjet për një sulm tokësor në Rripin e Gazës, ndërsa në të njëjtën kohë vazhdon operacionet për lirimin e pengjeve dhe neutralizimin e luftëtarëve të Hamasit që ndodhen ende në territorin izraelit.

Natën e kaluar, Forcat e Mbrojtjes të Izraelit (IDF) rimorën ndërtesat e pushtuara nga militantët e Hamasit dhe kryen kërkime shtëpi më shtëpi për të gjetur terroristë të fshehur.

Sot në mëngjes ata njoftuan se kanë goditur shtëpinë e shefit të departamentit të inteligjencës së Hamasit.

The IDF struck the building of the head of “Hamas intelligence” pic.twitter.com/1E818Qhfu5 — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023

Artileria izraelite gjithashtu hapi zjarr në mëngjes në Libanin jugor pasi Hezbollahu shënjestroi tre pozicione të ushtrisë izraelite në zonën e diskutueshme të Fermave Shebaa.

Hezbollahu mori përgjegjësinë për sulmin me raketa dhe artileri në territorin e kontrolluar nga Izraeli sot, duke thënë se ishte në “solidaritet” me popullin palestinez.

Ai tha në një deklaratë me shkrim se sulmi kishte në shënjestër tre poste, duke përfshirë një “vend radar” në zonën e Fermave Shebaa, një rrip toke i mbajtur nga Izraeli që nga viti 1967 dhe i pretenduar nga Libani.

Footage shows mortars fired from Lebanon landing in the Mount Dov area pic.twitter.com/qoVK9aEw3X — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023

Të paktën 256 persona vdiqën në Rripin e Gazës në sulmet izraelite që pasuan sulmin e ndërmarrë nga grupi islamik palestinez Hamas kundër Izraelit, njoftoi sot Ministria e Shëndetësisë në Gaza.

Mes të vdekurve janë 20 të mitur, sipas ministrisë, ndërsa 1788 palestinezë janë plagosur.

#WATCH | Gaza City: Aftermath of Israeli retaliation after Islamist movement Hamas attacked Israel, yesterday. (Source: Reuters) pic.twitter.com/QWrQKgr0sb — ANI (@ANI) October 8, 2023

Kronika e Sulmit

Për arsye që shkaktojnë dyshime në mbarë botën dhe janë nën hetim nga vetë shteti i Izraelit, në orët e hershme të mëngjesit të 7 tetorit 2023, palestinezët kryen një sulm të paprecedentë, të planifikuar dhe të koordinuar në mënyrë spektakolare ndaj tyre.

Breshëria e papritur e zjarrit nga Hamasi u bë me 5000 raketa, të cilat goditën objektiva në pjesë të ndryshme të Izraelit, duke përfshirë edhe kryeqytetin e vendit, Tel Aviv, si dhe Jeruzalemin.

Në të njëjtën kohë, komandot e Hamasit pushtuan territorin izraelit duke përdorur edhe parashuta, duke vrarë dhe marrë peng civilë dhe ushtarë izraelitë pa dallim.

“Barzilai” hospital in Ashkelon suffers missile hit. No injuries reported The Barzilai Medical Center in the southern city of #Ashkelon, #Israel was hit by a missile fired from the #Gaza Strip. The missile struck a bridge between buildings at the hospital. There are no reports… pic.twitter.com/yQn20V1Pc9 — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023

Pala izraelite, mobilizoi shpejt mekanizmin e saj mbrojtës, duke nisur një kundërsulm të ashpër ndaj separatistëve palestinezë. Izraeli, përveç operacioneve ushtarake nga toka, deti dhe ajri, zbatoi planin për bllokimin e Rripit të Gazës, duke ndërprerë furnizimin me energji elektrike në këtë zonë.

Sulmi i Hamasit ndaj Izraelit erdhi saktësisht 50 vjet dhe një ditë pas shpërthimit të konfliktit të përgjakshëm arabo-izraelit të njohur si Lufta e Yom Kipurit. Dhe, jo rastësisht, krahasimi mes dy palëve ndërluftuese ishte automatik. Prandaj, vlerësohet se sulmi i vazhdueshëm i Hamasit ndaj Izraelit është tashmë më vdekjeprurësi që nga epoka e Yom Kipurit, një luftë që shpërtheu më 6 tetor 1973 dhe shkaktoi vdekjen e rreth 2800 izraelitëve dhe 8000 personave në aleancën sulmuese egjiptio-siriane.

Në konfliktin aktual, Irani ka mbajtur anën e luftëtarëve të Hamasit. Me njoftime zyrtare me tone solemne, qeveria e Teheranit përgëzon Hamasin për sulmin ndaj Izraelit, duke theksuar se pret “çlirimin e Palestinës nga pushtuesit”.

#Israel continues to strike the #Gaza Strip At the same time, Hamas spokesman Abu Obeida said that “the number of hostages we have is many times more than Netanyahu says.” Meanwhile, Hezbollah, a Lebanese terrorist group allied to Iran, Syria and Hamas, said it was ready to… pic.twitter.com/CmV9GrBrYp — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

Nga ana izraelite, kryeministri Benjamin Netanyahu, në fjalimin e parë menjëherë pas sulmit, iu përgjigj sfidës së Hamasit duke paralajmëruar një kundërsulm të gjatë dhe të furishëm, “deri në fitoren përfundimtare të Izraelit”, siç tha ai.

“Qytetarë të Izraelit. Jemi në luftë”, ishin fjalët e para të Netanyahut në videomesazhin e tij.

“Ajo që po bëhet nuk është biznes, nuk është shkallëzim. Është luftë. Këtë mëngjes Hamasi nisi një sulm të befasishëm, vrasës kundër Shtetit të Izraelit dhe qytetarëve të tij. Kjo është ajo që po jetojmë nga sot dhe nga orët e para të mëngjesit.”

“Kam thirrur një mbledhje të krerëve të sistemit të sigurisë së vendit. Fillimisht kam urdhëruar pastrimin e zonave ku terroristët kanë depërtuar dhe ky operacion po kryhet në këto orë. Në të njëjtën kohë, urdhërova mobilizimin e gjerë të rezervave tona dhe nisjen e një kundërsulmi luftarak. Me forca dhe shtrirje që armiku nuk i ka parë deri më sot.

Armiku do ta paguajë më shtrenjtë se kurrë. Ndërkohë, u bëj thirrje qytetarëve të Izraelit që t’i binden plotësisht udhëzimeve të ushtrisë dhe milicisë. Jemi në luftë dhe do ta fitojmë”.

Me të njëjtin ton si Benjamin Netanyahu, Ministri i Mbrojtjes i Izraelit e quajti atë sulmin e Hamasit ” gabim fatal”.

Do të thotë, me sa duket, se izraelitët nuk do të ndalojnë kundërsulmin nëse nuk e asgjësojnë plotësisht organizatën separatiste, e cila ka kontrolluar Rripin e Gazës për 15 vitet e fundit. Megjithatë, është e qartë se përveç humbjeve të jetës dhe materialeve, prestigji i Izraelit ka marrë një goditje dërrmuese nga befasia e Hamasit, si siguria kombëtare, kundërzbulimi, shërbimet antiarmiqësore etj. të Izraelit konsiderohen më të mirët dhe më efikasët në botë.

Reagimet ndërkombëtare

Për sa i përket reagimeve ndërkombëtare ndaj shpërthimit të ri në Lindjen e Mesme dhe kësaj radhe me Izraelin drejtpërdrejt në qendër, edhe një herë në historinë e tij, Perëndimi ka kaluar në anën e mbrojtësve.

Për shembull, reagimi i presidentit të SHBA-së, Joe Biden, bazuar në deklaratën e tij ishte se “e gjithë bota po shikon imazhe të tmerrshme. Mijëra raketa bien mbi qytetet izraelite. Terroristët e Hamasit nuk po vrasin vetëm ushtarë izraelitë, por edhe civilë në rrugë dhe shtëpi. Kjo është e papranueshme dhe e pafalshme. Izraeli ka të drejtë të mbrohet. Këtë mëngjes fola me kryeministrin izraelit Netanyahu për sulmet e tmerrshme dhe të vazhdueshme në Izrael. Shtetet e Bashkuara dënojnë pa mëdyshje këtë sulm të tmerrshëm ndaj Izraelit nga terroristët e Hamasit me bazë në Gaza. Ia bëra të qartë Netanyahut se ne jemi të gatshëm të ofrojmë të gjitha mjetet e duhura të mbështetjes për qeverinë dhe popullin e Izraelit. Terrorizmi nuk justifikohet kurrë. Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten dhe popullin e tij. Shtetet e Bashkuara lëshojnë një paralajmërim për çdo shtet tjetër armiqësor ndaj Izraelit që kërkon të përfitojë nga kjo situatë: Mbështetja e administratës sime për sigurinë e Izraelit është e palëkundur. Mendimet tona, të miat dhe të Jill-it, janë me të gjitha familjet e prekura nga dhuna. Jemi të shkatërruar nga humbja tragjike e jetës dhe shpresojmë për një shërim të shpejtë për të gjithë të plagosurit. Stafi im dhe unë po monitorojmë nga afër situatën dhe do të mbetem në kontakt me Benjamin Netanyahun”.

Nga ana e saj, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cilësoi sulmin e Hamasit si “terrorizëm të llojit manipulues”, ministrja e Jashtme gjermane, Annalena Burbock komentoi se “dhuna dhe raketat ndaj qytetarëve të pafajshëm duhet të ndalen. tani”, presidenti francez Emmanuel Macron dënoi kategorikisht veprimin e Hamasit dhe shtoi se “u shpreh mbështetjen time të plotë viktimave, familjeve dhe të dashurve të tyre”, ndërsa zëvendësministri i Jashtëm i Rusisë, Mikhail Bogdanov, theksoi se “ne jemi gjithmonë në favor të vetëpërmbajtjes”.

Në emër të qeverisë greke, kryeministri Kyriakos Mitsotakis, në një postim në “X” shprehet si më poshtë: “Dënoj fuqishëm sulmin e tmerrshëm terrorist të sotëm kundër Izraelit, i cili shkaktoi një numër të madh viktimash civile. Ne qëndrojmë pranë popullit të Izraelit dhe mbështesim plotësisht të drejtën e tij për vetëmbrojtje”.

“Një nga ditët më tragjike në historinë e Izraelit” tha sot Përfaqësuesi i Lartë Joseph Borel. Ai vuri në dukje se foli me ministrin e Jashtëm të Izraelit Eli Cohen dhe shprehu “solidaritetin e Bashkimit Evropian dhe dënimin e dhunës dhe terrorizmit”.

Origjina e konfliktit

Sa i përket origjinës së konfliktit, sigurisht që Rripi i Gazës është një zonë veçanërisht e djegshme e Lindjes së Mesme, gjatë gjithë kohës. Është një zonë e zgjatur në brigjet e Detit Mesdhe, në kufi me Izraelin dhe Egjiptin, me një sipërfaqe prej vetëm 365 metrash katrorë km. Gaza është një nga vendet më popullsinë më të dendur dhe një nga vendet më të varfëra në botë (papunësia tejkalon 50%), shtëpia e 2.3 milionë palestinezëve.

Pas zgjedhjeve të vitit 2007, administrimi i Gazës u mor nga organizata Hamas, edhe pse që nga viti 1967, si ajo ashtu edhe Bregu Perëndimor, pra territoret që përbëjnë shtetin palestinez, janë nën pushtimin izraelit.

Armiqësia mes palestinezëve dhe izraelitëve është e vazhdueshme dhe e pashuar. Përleshjet dhe konfliktet, me intensitet të ndryshëm, praktikisht nuk kanë pushuar kurrë. Megjithatë, pas episodit të nxehtë të fundit të rëndë, në vitin 2021, me ndërhyrjen e Egjiptit, Katarit dhe OKB-së, ishte arritur njëfarë qetësimi. Në fakt, Izraeli u dha leje pune disa mijëra palestinezëve në Gaza, të cilët siguruan jetesën, ndërkohë që pati edhe një farë lehtësimi të masave kufizuese nga forcat izraelite.

Pavarësisht kësaj, protestat palestineze në gardhin që ndan Gazën nga Izraeli nuk pushuan. Dhe, në fund, ato rezultuan të ishin një prelud i operacioneve ushtarake aktuale që u shfaqën në sulmet e Hamasit, mëngjesin e 7 tetorit 2023. Duke dhënë shkas për shpërthimin e një lufte që, sipas deklaratave të Netanyahut, do të jenë të gjata dhe të pamëshirshme./Albeu.com