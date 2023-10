Irani kërcënon SHBA-të: Pasoja të rënda për ata që mbrojnë luftën

Ministri i Jashtëm i Iranit, Hossein Amir-Abdollahian, ka paralajmëruar Izraelin se Lindja e Mesme mund të dalë jashtë kontrollit nëse nuk ndalon sulmet në Gaza.

Ai fajësoi gjithashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës se ishin po ashtu fajtore për ofrimin e mbështetjes ushtarake për Izraelin, shkruan BBC.

Vetëm disa orë më vonë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi trupat që njerëzit e tij ishin në një betejë për jetën e tyre dhe tha se lufta kundër Hamasit ishte “bëje ose vdis”.

Irani deri më tani e ka mbështetur Hamasin, i cili sulmoi Izraelin dy javë më parë duke vrarë 1,400 njerëz, dhe Hezbollahun e Libanit.

Kujtojmë se më shumë se 4,600 palestinezë janë vrarë në dy javët e fundit në Gaza, sipas ministrisë së Shëndetësisë të drejtuar nga Hamasi, ndërkohë Izraeli njoftoi të shtunën se po intensifikonte sulmet ajrore.

“Unë paralajmëroj SHBA-në dhe përfaqësuesin e saj Izraelin se nëse nuk ndalojnë menjëherë krimin kundër njerëzimit dhe gjenocidin në Gaza, çdo gjë është e mundur në çdo moment dhe rajoni do të dalë jashtë kontrollit”, tha zoti Amir-Abdollahian në një konferencë shtypi në Teheran.

Ai tha se rezultatet mund të jenë “të rënda, të hidhura” dhe “të kenë pasoja të gjera”, si në rajon ashtu edhe për ata që mbrojnë luftën.

Ministri i Jashtëm shtoi se mbështetja ushtarake e SHBA-së për Izraelin ishte dëshmi se konflikti i vazhdueshëm në Gaza ishte “një luftë ndërmjetëse e kryer nga Izraeli në emër të Shteteve të Bashkuara”.

Zyrtarët e lartë amerikanë po paralajmërojnë gjithashtu se konflikti mund të përhapet.

Sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin paralajmëroi për mundësinë e “përshkallëzimit të konsiderueshëm të sulmeve” ndaj trupave ose qytetarëve amerikanë.

“Nëse ndonjë grup apo ndonjë vend kërkon të zgjerojë këtë konflikt dhe të përfitojë nga kjo situatë shumë fatkeqe… këshilla jonë është: mos e bëni,” tha ai në programin This Ëeek të rrjetit ABC.

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken përmendi gjithashtu një “gjasë përshkallëzimi” nga përfaqësuesit iranianë, si Hezbollahu ose Hamasi, dhe tha se SHBA “po merrte çdo masë për t’u siguruar që ne mund të mbrojmë” izraelitët dhe qytetarët amerikanë.

Disa baza irakiane të përdorura nga trupat e koalicionit të udhëhequr nga SHBA janë shënjestruar në sulmet me dron dhe raketa ditët e fundit.

Gjithashtu të dielën, Netanyahu bëri një vizitë te trupat në Izraelin verior pranë kufirit me Libanin, ku ka pasur shkëmbime zjarri me Hezbollahun që në ditët e para të konfliktit.

“Ne jemi në një betejë për jetën tonë. Një betejë për shtëpinë tonë, kjo nuk është një ekzagjerim, kjo është lufta. Bëje ose vdes – ata duhet të vdesin,” tha ai.

Ai paralajmëroi Hezbollahun që të mos hyjë në luftë.

“Hezbollahu do të bëjë gabimin më të madh të jetës së tyre. Dhe ne do t’i godasim me një forcë të paimagjinueshme. Kjo do të thotë shkatërrim për ta dhe shtetin e Libanit,” tha ai.

Nga ana e tij, Hezbollahu ka deklaruar se është “plotësisht i gatshëm për të luftuar kundër Izraelit”.

Të paktën 27 persona janë raportuar të vrarë në Libanin jugor gjatë shkëmbimeve të zjarrit mes Izraelit dhe Hamasit. Të paktën pesë ushtarë izraelitë dhe një civil janë vrarë në Izrael, sipas raporteve të ushtrisë izraelite.

Izraeli ka urdhëruar dhjetëra komunitete veriore të evakuohen, duke shtuar 14 të tjera të dielën.

Dhe në Sirinë fqinje – ku Irani ka një prani ushtarake – raketat izraelite goditën aeroportet ndërkombëtare të Damaskut dhe Aleppos herët të dielën, duke vrarë të paktën dy punëtorë, sipas mediave shtetërore siriane.

Të dy aeroportet janë nxjerrë jashtë përdorimit për shkak të dëmtimit të pistave të tyre.