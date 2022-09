Irani ndërhyn në sistemin TIMS në Shqipëri, reagon SHBA: Dënojmë sulmin kibernetik kundër aleatit tonë të NATO-s

Shtetet e Bashkuara dënojnë sulmin kibernetik të Iranit ndaj Shqipërisë, ku në shënjestër ishte sistemi TIMS në aeroportin e Rinasit.

Përmes një mesazhi në Twitter SHBA-të theksojnë se aktivitet keqdashës vjen pas sulmit të 15 korrikut, po nga i njëjti shtet.

Mes të tjerash SHBA pohon se po ofron asistencën e saj që Shqipëria të rimëkëmbet nga ky sulm.

Me sulmin ndaj sistemit TIMS për disa kohë u paralizua punë në aeroportin e Rinasit, por pas ndërhyrjeve, u arrit që të viheshin në punë dy sportele.

REAGIMI I SHBA

Shtetet e Bashkuara dënojnë sulmin kibernetik të 9 shtatorit kundër aleatit tonë të NATO-s, Shqipërisë. Ky aktivitet keqdashës kundër Shqipërisë vjen pas sulmit kibernetik të 15 korrikut të kryer nga qeveria e Iranit. Qeveria e SHBA po mbështet përpjekjet e Shqipërisë për të hetuar dhe për t’u rimëkëmbur.

The United States condemns the September 9th cyberattack against our NATO Ally, Albania. This malicious activity against Albania follows the July 15 cyberattack conducted by the Government of Iran. The U.S. government is supporting Albania’s efforts to mitigate and recover.

