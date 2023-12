“I qëllova me shpullë sepse…”, flet shoku i shqiptarit që plagosi 3 të rinj në Athinë

Mediat greke kanë zbardhur dëshminë e një prej shqiptarëve që disa ditë më parë u përfshinë në një konflikt të armatosur me disa të rinj grekë, duke plagosur 3 prej tyre.

33-vjeçarit Emiliano Jakupi, i vetëdorëzuar pas plagosjes së tre të rinjve nga Kreta në Athinë, akuzohet për bashkëpunim në tentativën e vrasjes edhe pse vetëm ka qëlluar me shpullë një nga tre të plagosurit, para se shoku i tij t’i qëllonte me armë. Ndërkohë policia vazhdon kërkimet intensive për kapjen e 37-vjeçarit Nardi Idrizi alias Fatbardh Idrizi.

Në rrëfimin e tij në polici Jakupi ka treguar se 37-vjeçarin e kishte takuar 7 muaj më parë në Athinë dhe prej asaj kohe ishin bërë miq. Ai ka rrëfyer se ditën e ngjarjes kishte qenë në makinë me të dhe aksidentalisht kishin lagur me ujë (pasi makina kishte rënë në gropë) grupin e të rinjve grekë.

“Njëri nga të rinjtë u kthye dhe i tha: “Çfarë po bën ore …”. Ai kishte një shishe në dorë dhe ia hedh. Xhami i makinës ishte ulur dhe 37-vjeçari u zemërua. Ndaloi xhipin dhe u ndalën edhe makinat e tjera që ishin pas nesh. Zbret poshtë dhe e pyet pse: “Kujt i the…ore”. Unë gjithashtu zbres në përpjekje për ta mbajtur. Pastaj një nga të rinjtë i tha në rregull nuk të thashë ti …. Ai thotë “Ok” dhe kthehet për të shkuar te makina. Në atë moment vijnë dy vëllezërit nga Kreta, më afrohen dhe më pështyjnë në fytyrë. Instinktivisht e godas me shuplakë dhe më pas djali tjetër e godet me grusht 37-vjeçarin.

Më pas gjërat kanë dalë jashtë kontrollit dhe 37-vjeçari ka nxjerrë një armë dhe i ka qëlluar. Nuk e dija që mbante armë me vete. Ai kthehet dhe më thotë. “Hip në makinë të ikim.” Isha i trembur. Nuk i thashë asgjë. Kisha ndjesinë se po t’i tregoja diçka, do më kthehej edhe mua. Sapo hipa në xhip, volla dhe gjithçka që i thashë ishte të shkonim në Polici të dorëzoheshim. Ai nuk po fliste. Ai vetëm tha: “Do të të çoj në shtëpi”. Më la dhe u zhduk. Sapo shkova në shtëpi, fillova të telefonoja avokatin tim. Biseduam dhe më në fund vendosa me të që të vija në Drejtorinë e Policisë dhe të dorëzohesha”, ka deklaruar ai./albeu.com