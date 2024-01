Horoskopi 3 Janar 2024, mund të jeni nën presion lidhur me disa vendime, bëni kujdes

DASHI

Ditën e dytë të vitit të ri mund të përballeni me njëfarë rezistence në një bisedë ose mund të jeni nën presion për një çështje biznesi. Mërkuri kthehet djathtas në orët e mëngjesit te Shigjetari, por do të duhet deri në javën e ardhshme që të filloni të shihni ndryshime në rrjedhën e komunikimit. Përdoreni ditën nëse nuk jeni duke punuar për të pushuar.

DEMI

Më në fund Mërkuri po kthehet në rrugën e duhur, por mos prisni që “mirëmëngjesi” të rregullojë të gjitha problemet. Ai do të duhet të kalojë sheshin me mjegull me Neptunin që ju të ndjeni se gjërat po zbërthehen. Në përgjithësi, sot favorizohen kontaktet me të tjerët në nivel miqësor.

BINJAKËT

Këtë mëngjes sundimtari juaj Mërkuri më në fund është kthyer në rrugën e duhur te Shigjetari. Sheshi Mërkuri- Neptun tashmë është formuar edhe 2 herë të tjera në periudhën e mëparshme dhe më 01/09 do të jetë i fundit. Nën këtë ndikim, veçanërisht të lindurit në dekadën e tretë nuk do të kenë gjykim të prerë për të marrë vendime të tilla.

GAFORRJA

Sot, Mërkuri kthehet në kursin e duhur, duke ju lejuar gradualisht që në janar të keni kontroll më të mirë të përditshmërisë suaj. Teksa udhëton në shenjën e Shigjetarit deri më 13/01 në fushën e gjendjes fizike dhe shëndetit, do të ishte mirë që dalëngadalë t’i vini në prioritet këto fusha. Hëna në Virgjëreshë përballë Mërkurit dhe Neptunit ju bën thirrje të jeni më të kujdesshëm në atë që thoni.

LUANI

E mërkura thekson çështjet tuaja praktike dhe financiare me Hënën në Virgjëreshë. Ndoshta ju duhet të organizoheni më mirë, shikoni se si do të përmbushni detyrimet tuaja financiare. Këtë mëngjes Mërkuri më në fund kthehet në rrugën e duhur në Shigjetarin tuaj miqësor, por fillimisht duhet të kalojë kuadratin e fundit me Neptunin javën e ardhshme, për të filluar përsëri performancën në jetën tuaj të përditshme.

VIRGJËRESHA

Këtë mëngjes sundimtari juaj Mërkuri më në fund është kthyer në rrugën e duhur. Deri në datën 13/01, që do të qëndrojë tek Shigjetari, do të shqetësoheni për çështjet familjare, shtëpiake dhe personale. Dita e sotme ka trazira, por edhe disa vështirësi në komunikim apo një ankth për ndonjë çështje familjare. Për fat të mirë, është një gjë e përkohshme.

PESHORJA

Sheshi i Hënës nga Virgjëresha me Mërkurin dhe kundërshtimi me Neptunin mund t’ju sjellë pak telashe në çështjet e shëndetit apo punës. Mund të lindë nevoja për të punuar në diçka që nuk e kishit parashikuar. Ose mund të ketë një shqetësim të lehtë në gjendjen tuaj fizike. Mërkuri shkon drejt e në Shigjetar dhe qëndron atje deri më 13/01, duke i dhënë më shumë theks synimeve të vitit të ri si dhe partnerëve dhe miqve.

AKREPI

Mërkuri kthehet nga mëngjesi i së mërkurës në drejtimin e duhur në shenjën e Shigjetarit por prisni javën e ardhshme për të kuptuar një ndryshim serioz. Kushtojini vëmendje të veçantë këto ditë negociatave dhe marrëveshjeve financiare. Nëse duhet të angazhoheni për diçka financiare, bëjeni me shkrim. Sot mund t’ju duhet të merrni pjesë në një bisedë me kolegët ose miqtë. Mundohuni të jeni fleksibël.

SHIGJETARI

E mërkura është më kërkuese kur orari juaj është mjaft i ngarkuar. Ju mund të jeni nën presion për të marrë disa vendime sepse dikush tjetër është me nxitim. Sigurisht, më mirë të reagoni duke marrë kohën tuaj. Mërkuri rikthehet këtë mëngjes në shenjën tuaj dhe megjithëse nuk do të jetë shumë i dobishëm menjëherë për shkak të aspektit katror që duhet të përballet përballë tij me Neptunin, në planin afatgjatë do t’jua lehtësojë jetën e përditshme.

BRICJAPI

E mërkura është padyshim më e rehatshme për ju, ju i magjepsni të tjerët me ato që thoni dhe ju ndihmon t’i bindni më lehtë. Sot, edhe Mërkuri në Shigjetar është kthyer në rrugën e duhur, ndonëse duhet të kapërcejë sheshin me Neptunin në mënyrë që të keni zhvillime në përditshmërinë tuaj. Ndërsa Shigjetari simbolizon fundin e situatave për ju në horoskopin tuaj, ju mund të vendosni të mbyllni një derë në një marrëdhënie ose një punë.

UJORI

Me Hënën në Virgjëreshë dhe aspektet e saj negative ndaj Merkurit (katror) dhe Neptunit (përballë), ju duket se jeni të shqetësuar për disa çështje personale ose financiare që po ju bëjnë presion. Mërkuri kthehet djathtas te Shigjetari në mëngjes, por mos prisni “dritë” deri në javën e ardhshme. Dita i jep vetes një ritëm më të qetë dhe për të pushuar sa më shumë që të mundeni.

PESHQIT

Stresi, kërkesat dhe ritmet disi më intensive i sjell hëna nga Virgjëresha sot, pasi të gjithë po kërkojnë diçka nga ju në veçanti dhe mund ta bëjnë edhe në mënyrë të gabuar. Sot, Mërkuri është në rrugën e duhur në fushën e karrierës, por do t’ju duhen edhe disa ditë që të keni një pasqyrë të qartë se ku po shkoni në nivel profesional dhe të keni zhvillime.