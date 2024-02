Horoskopi 23 Shkurt 2024, çfarë parashikojnë yjet për ju

DASHI

Hëna është e favorshme në dashuri, por kini kujdes që duke filluar nga sot – 25 shkurt – do të kthehet momenti i zakonshëm i pasigurisë. Sa i përket punës, ka një fund të lirë në lidhje me paratë, por njeriu mund të shpengojë veten.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 23 shkurt 2024), po vijnë ditët e rikuperimit të ndjenjave, në veçanti tre të ardhshmet. Beqarët mund të kenë një takim të veçantë. Për sa i përket punës, ata që janë të vetëpunësuar do të kërkojnë një mënyrë për të filluar nga e para, ndërsa ata që janë të punësuar mund të rishikojnë një marrëveshje të bërë kohë më parë.

BINJAKËT

Në dashuri Hëna është ende kundër jush: keni padurim, sepse merrni gjithçka me shumë dëshirë, por nuk ka asgjë serioze, në asnjë rast. Sa i përket punës, mund të jetë koha për të trajtuar problemet dhe argumentet.

GAFORRJA

Duhet të zgjidhni një problem të vogël deri në fund të javës. Nuk ka asgjë të re. Diskutimet me të afërmit duhet të zgjidhen duke filluar nga marsi. Prandaj prisni!

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 23 shkurt 2024), bëni kujdes në dashuri. Një përballje e mprehtë po vjen nga fundi i muajit shkurt. Në punë, jeni të zënë me gjetjen e disa zgjidhjeve.

VIRGJËRESHA

Dashuria është e mirë: ndjesitë pozitive dhe Venusi i favorshëm janë me ju deri më 6 mars. Për sa i përket punës, duhet të jeni të durueshëm edhe nëse ndonjëherë ju duket shumë e vështirë…

PESHORJA

Përmirësim në shikim për dashurinë. Gjatë fundjavës përpiquni të mos riktheni kujtimet e vjetra. Për sa i përket punës, përfitoni nga kjo periudhë për të bërë gjëra të reja ose për të eksperimentuar me qasje të tjera. Do të shihni që gjërat do të përmirësohen. Mos i fajësoni ata që nuk mendojnë si ju.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 23 shkurt 2024), ju pret një fund muaji emocionues i cili mund të sjellë disa rrahje zemre. Puna? Ata që i përkushtohen punës krijuese do të kenë një avantazh. Përveshni mëngët dhe do të shihni që gjithçka do të jetë mirë.

SHIGJETARI

Është një situatë e favorshme për të mos thënë aspak. Me këtë Hënë që kalon tranzit në shenjën tuaj të zodiakut, priten lajme pozitive. Qielli premtues edhe në punë: lajme të këndshme përpara. Më në fund mund të gjeni shpirtin tuaj binjak.

BRICJAPI

Tregohuni të qartë me partnerin tuaj. Është koha e duhur për të shëruar mosmarrëveshjet, për të zgjidhur çështje të reja apo të vjetra. Edhe një detyrë pune e krijuar së fundmi mund të bëhet e rëndësishme për ju. Demonstroni vlerën tuaj.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 23 shkurt 2024), sigurisht që mund të flasim për një rikuperim të pjesshëm të ndjenjave, prandaj kushtojini vëmendje të lindurve në shenjat e Akrepit dhe Demit. Tregoni vlerën tuaj për të gjithë në frontin e punës.

PESHQIT

Ekziston një Hënë e çuditshme që mund të krijojë probleme të ndryshme romantike, në orët e ardhshme. Mundohuni të shmangni konfliktet në punë. Zvarritni zgjedhjet tuaja dhe qëndroni duke pritur me vigjilencë. Përveshni mëngët dhe do të shihni që gjërat do të përmirësohen.