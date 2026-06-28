Helikopteri i Forcave të Armatosura angazhohet në Kanionin e Gjipesë për shpëtimin e dy turistëve të rrëzuar në greminë

Dy turistë polakë kanë rënë në një greminë në Kanionin e Gjipesë që në orët e para të mëngjesit.
Fillimisht, për t’u dhënë ndihmë kanë shkuar shërbimet e Policisë së Himarës dhe forcat zjarrfikëse, por terreni shumë i vështirë ua ka pamundësuar nxjerrjen e tyre.
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Më vonë, në zonë janë afruar edhe efektivë të FNSH-së, alpinistë si dhe helikopteri i Forcave të Armatosura, megjithatë operacioni i shpëtimit mbetet tepër i vështirë.
Përgjatë gjithë ditës është punuar për evakuimin e tyre, por deri tani ende nuk është bërë e mundur nxjerrja e turistëve nga gremina.