HARTA/ Këto janë tunelet e famshme të Hamasit. Mbi 1 milionë njerëz duhet të ikin nga një rrugë brenda 24 orëve. OKB: Gaza po kthehet në një ferr mbi tokë

Nga BBC

Izraeli ka akuzuar prej kohësh Hamasin për përdorimin e civilëve si mburojë për operacionet e tij ushtarake. Ata thonë se kjo i vë në rrezik civilët palestinezë pasi Hamasi grumbullon municionet dhe vendos objektet kryesore ushtarake në mes të qendrave të populluara.

Gjatë operacionit të fundit të madh të Izraelit në Gaza, në vitin 2021, Forcat Mbrojtëse të Izraelit publikuan video që tregonin se raketat e Hamasit hidheshin nga zonat civile.

IDF mbrojti veten në një sulm në kullën 11-katëshe al-Jalaa, ku ndodhen zyrat lokale të Al Jazeera dhe Associated Press, duke thënë se aty kishte zyra dhe pajisje të Hamasit.

Izraeli gjithashtu tregon për një rrjet tunelesh të Hamasit, të cilin e quan “metro”, të cilat thuhet se shtrihen nën zona të ndërtuara. Ai tha se shkatërroi më shumë se 100 km nga këto tunele gjatë operacionit të vitit 2021.

Një hartë tregon rripin e Gazës me shumë vija të kuqe që tregojnë tunele të gjata të përdorura nga Hamasi nëntokë.

Një tjetër pohim i kahershëm izraelit, i pa provuar kurrë, është se Hamasi po përdor bodrumet nën spitalin kryesor Shifa të Gazës. Dhe këtë mëngjes, IDF tha se çatitë e shtëpive po përdoreshin për të nisur dronët sulmues.

Është e vështirë të verifikohen shumë nga akuzat specifike të Izraelit. Krahu ushtarak i Hamasit është shumë i fshehtë dhe civilët hezitojnë të deklarojnë praninë e luftëtarëve dhe pajisjeve të tyre, nga frika e ndëshkimit.

Por Hamasi qartazi përpiqet të fshihet mes civilëve. Në një zonë me popullsi të dendur si Gaza, dhe përballë një kundërshtari pafundësisht më të fuqishëm, ai do të kishte pushuar së ekzistuari shumë kohë më parë nëse nuk do të ishte bërë kështu.

Përballë sulmeve izraelite dhe ndërprerjes së ujit, karburantit dhe energjisë elektrike, si edhe urdhrit për të lënë veriun e Rripit të Gazas, përfaqësuesit e OKB-së kanë deklaruar se zona po kthehet në një ferr të vërtetë për civilët.

Si është ngjeshur popullsia në Gaza

Rripi i Gazës është një nga zonat me dendësinë më të madhe të popullsisë në botë. Më shumë se dy milionë njerëz jetojnë në një sipërfaqe prej rreth 365 km2.

Pra, me rreth 5,700 njerëz në çdo km katror, është shumë e ngjashme me dendësinë e popullsisë në Londër.

Siç tregon harta më poshtë, në qytetin e Gazës, në veri të Ëadi Gazës, ka më shumë se 9,000 njerëz për km katror.

Zona e Rripit të Gazës ku Izraeli ka urdhëruar një evakuim brenda 24 orëve mbulon rreth një të tretën e territorit – në veri të një rrjedhe lumi sezonal të njohur si Wadi Gaza, i cili kalon përmes një brezi të ngushtë toke kryesisht bujqësore.

Urdhri përfshin të gjithë qytetin e Gazës dhe dy kampet kryesore të refugjatëve, Jabalya dhe Camp Beach. Ai përfshin gjithashtu qytetet Beit Hanoun dhe Beit Lahia, të cilat janë të dyja ngjitur me pikën kryesore të kalimit Erez në skajin verior të Rripit.

Të marra së bashku, kjo përfaqëson një nga pjesët më të dendura të populluara të Rripit të Gazës.

Sa njerëz jetojnë atje?

Të paktën 1.1 milion njerëz jetojnë në zonën e prekur. Qyteti i Gazës ka një popullsi prej rreth 600,000. Camp Beach është shtëpia e rreth 90,000 njerëzve dhe Jabalya, kampi më i madh në Rripin e Gazës, ka 116,000.

Ka të paktën gjashtë spitale në zonë, së bashku me klinikat e kujdesit parësor.

Si do të dalin njerëzit?

Çdo lëvizje masive e civilëve në mënyrë të pashmangshme do të jetë kaotike dhe jashtëzakonisht e rrezikshme. Ka vetëm një rrugë kryesore veri-jug, përgjatë së cilës pritet të lëvizin të gjithë.

Karburanti është në mungesë, rrugët në qytetin e Gazës dhe gjetkë tashmë janë plot me rrënoja dhe nuk ka ende asnjë shenjë se sulmet ajrore izraelite janë ndalur për të lejuar fillimin e evakuimit. /albeu.com