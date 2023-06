Protestat në Serbi, media kroate: Vuçiç po i drejtohet popullit njësoj si Millosheviçi para se të rrëzohej

Presidenti serb Aleksandër Vuçiç i sugjeroi opozitës, një ditë pas protestave të pesta masive, ku kërkohej edhe dorëheqja e tij nga posti i kreut të shtetit, të propozojë në parlament një referendum për votëbesimin ndaj Presidentit të Republikës, por i siguroi se asgjë nuk do të ndryshonte.

Vuçiç u tha gazetarëve se nëse opozita nuk ka vota të mjaftueshme, nisma do të mbështetet nga koalicioni qeverisës dhe më pas qytetarët do të vendosin në referendum.

Pas protestës së zhvilluar të shtunën, Vuçiç ka reaguar disa herë në rrjetet sociale.

Në një video-mesazh në Instagram, ai gjithashtu u bëri thirrje qytetarëve që “të bashkohen pavarësisht dallimeve”.

Mëngjesin e së dielës, në Instagram pasoi një mesazh i dytë me të njëjtën intonacion me thirrje për unitet dhe veprim të përbashkët.

“Askush nga jashtë nuk po e rrënon Serbinë, por po e rrëzon një Vuçiç për shkak të Serbisë. Për ta është e rëndësishme që Serbia të jetë sa më e dobët. Ne duhet të punojmë që Serbia të jetë më e fortë,”tha Vuçiç.

Krahasimet e mesazhit të Vuçiçit me një deklaratë pothuajse identike të ish-presidentit serb Slobodan Millosheviç para se të rrëzohej nga protestat më 5 tetor 2000 pas zgjedhjeve në të cilat ai refuzoi të pranonte humbjen.

“Ata nuk po e sulmojnë Serbinë për shkak të Millosheviçit, por po e sulmojnë Millosheviçin për shkak të Serbisë”, tha në atë kohe Millosheviç.

Që nga fillimi i protestave masive, Vuçiç ka deklaruar vazhdimisht se qeveria nuk do të ndërrohet në rrugë, dhe ka theksuar se nuk do të ketë qeveri kalimtare dhe as nuk do të nënshkruajë asnjë vendim të tillë për aq kohë sa të jetë gjallë.

Në prill të vitit 2022, Vuçiç fitoi një mandat të dytë presidencial pesë-vjeçar me më shumë se dy milionë vota në raundin e parë.