Çfarë shkoi keq? Mbyllet një reaktorët më të mëdhenj në Suedi, flasin zyrtarët

Një nga reaktorët më të mëdhenj bërthamorë të Suedisë është mbyllur për shkak të një defekti të turbinës. Oskarshamn 3 ndodhet 140 milje në jug të Stokholmit, në bregun e Detit Baltik dhe u mbyll në orën 10:45. Është ende e paqartë se çfarë shkoi keq, tha një zëdhënës i objektit, por defekti me turbinën nuk do të thotë se do të ketë një problem me reaktorin.

Suedia, një vend me rreth 10 milionë banorë, ka gjashtë reaktorë aktivë në tre lokacione. Tre në stacionin Forsmark, në veri të Stokholmit, dy në Ringhals dhe një në Oskarshamn.

Stacioni i fundit fillimisht kishte tre reaktorë, por dy u mbyllën. Fuqia e stacionit zakonisht arrin 1400 megavat. Kjo është hera e tretë që në Oskarshamn ndërpritet furnizimi me energji elektrike këtë vit. Në shkurt, Oskarshamn u mbyll për një javë pas dëmtimit të uzinës. Dhe në korrik u shkëput nga rrjeti elektrik për një ditë, megjithëse nuk u dha arsyeja e saktë.