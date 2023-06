Grabitësit hedhin në erë bankomatin në Greqi, terrorizohen banorët

Banorët e një lagjeje në Greqi në Kamena Vurlon janë alarmuar, kur dëgjuan zgjurmën e madhe nga një shpërthim rreth orës katër të mëngjesit sot.

Siç raportojnë mediet greke, persona të panjohur kanë hedhur në erë bankomatin që ndodhej në poshtë pallatit, duke shkaktuar panik në lagje.

Në panik e sipër banorët e pallatit zbritën poshtë për të parë se çfarë po ndodhte.

Aty njëri prej tyre u u përballë kokë më kokë më njërin prej grabitësve ( me fytyrë të mbuluar me kapuç) , i cili u largua me vrap nga vendngjarja dhe u zhduk.

Policia po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin dhe kapjen e autorëve.