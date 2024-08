Mbi 14,000 krerë bagëtish janë vrarë nga murtaja në Greqi/ Test i shpejtë për atë që importohet në vend

Një muaj nga rasti i parë i murtajës, Thesalia, Ilia dhe Kreta në Greqi kanë pësuar dëmet më të mëdha – Thertore të mbyllura në Larisa – Frikë nga rritja e çmimit të mishit.

Pothuajse një muaj pas shpërthimit të murtajës në Greqi, numërohen zyrtarisht 35 raste dhe 14,000 krerë të vrara. Domethënë, sëmundja goditi 35 njësi blegtorale që nga momenti kur kafshët e infektuara kaluan kufijtë e vendit. Është e ditur se dëmi është bërë dhe mund të ishte shumë më i madh nëse autoritetet nuk do të kishin zbuluar në kohë shpërthimet e reja, pra ato që u shfaqën jashtë zonave të mbikëqyrjes dhe kontrollit. Murtaja arriti të godasë Thesalinë, Ilian dhe Kretën, duke shkaktuar shkatërrim në kryeqytetin e kafshëve blegtorale.

Fermerët që u shkatërruan kanë humbje prej mijëra eurosh. Edhe nëse ata marrin mbështetjen e qeverisë, është vërtet e vështirë të ngrihen përsëri në këmbë. Ky është dëmi që tregon. Por ka edhe një dëm tjetër që nuk është i dukshëm në leximin e parë të problemit. Ata fermerë që arritën të shpëtojnë tufat e tyre do të përballen me mosbesimin e konsumatorëve për shkak të shpërthimit të murtajës kryesisht në tregun e mishit.

Diçka e tillë tashmë është e dukshme në zonën e Larisës, ku kasapët e kanë të vështirë të gjejnë dhe vënë në dispozicion mish deleje dhe dhie, pasi thertoret janë të mbyllura, por edhe kërkesa e regjistruar është e kufizuar.

Zakonisht në këtë kohë të vitit të kaluar dhe për shkak të festës së 15 gushtit, konsumi ishte rritur ndjeshëm. I diskutueshëm është edhe çmimi i mishit, i cili për disa kohë deri në riparimin e dëmit mund të jetë një lojë në duart e spekulantëve.

Për sa kohë që nuk shfaqen shpërthime të reja, murtaja do të zhduket dhe është e domosdoshme të hapet diskutimi se si do të zbatojmë masat, në mënyrë që të mos e shohim më në Greqi.

Të gjithë janë dakord që duhet të shohim sërish regjimin e kontrollit në vend dhe veçanërisht zinxhirin e importit të kafshëve nga vendet e tjera.

Një zgjidhje në këtë drejtim mund të jetë kryerja e një testi të shpejtë për kafshët e importuara në vend. Ky kontroll në vend i standardeve të Covid mund të ndihmojë ndjeshëm. Tashmë Qarku i Thesalisë synon të importojë teste të tilla nga jashtë. Në vitin e dytë tashmë ka një marrëveshje me një kompani të specializuar në Larisa, e cila do të prodhojë teste të tilla kontrolli dhe tani do të jetë më e lehtë furnizimi dhe përdorimi i tyre.