Gjashtë fanella të kapitenit të Argjentinës Lionel Messi nga Kupa e Botës 2022 shiten së bashku për 7.8 milionë dollarë

Gjashtë fanella të Lionel Messit të veshura gjatë Kupës së Botës 2022 u shitën për 7.8 milionë dollarë së bashku në një ankand të Sotheby’s në Nju Jork.

Gjashtë fanellat ishin të pjesës së parë të finales, gjysmëfinales, çerekfinales, barazimit të 1/16-tës dhe dy ndeshjeve në grup.

Rekordi për një fanellë futbolli të veshur gjatë lojës është fanella ‘Hand of God’ e Diego Maradona, e cila u shit për 7.1 milion paund në 2022.

Messi, një fitues tetë herë i Topit të Artë, u bë lojtari i parë në historinë e Kupës së Botës që shënon në fazën e grupeve, 16 të fundit, çerekfinale, gjysmëfinale dhe finale të një turneu të vetëm.

Ai luajti në të shtatë ndeshjet e Argjentinës në Kupën e Botës 2022, por vetëm dy nga tre bluzat që Messi kishte veshur gjatë fazës së grupeve do të dalin në ankand, pasi përfaqësuesi i Australisë nga Heart of Midlothian, Cammy Devlin, ndërroi fanellat me ish-sulmuesin e Barcelonës gjatë turneut.

Sotheby’s tha: “Një pjesë e të ardhurave nga ankandi do t’i dhurohet Projektit Unicas, të udhëhequr nga Spitali i Fëmijëve Sant Joan de Deu Barcelona me mbështetjen e Fondacionit Leo Messi, për të përmbushur nevojat e fëmijëve që vuajnë nga sëmundje të rralla.”