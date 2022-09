Momente të frikshme, sportistëve u shëmbet çatia mbi kokë gjatë stërvitjes (VIDEO)

Atletët e badmintonit që po stërviteshin në një palestër të madhe në Tajvan, përjetuan momente të frikshme.

Konkretisht, në momentin e tërmetit të fortë prej 7.2 Rihter, çatia e palestrës është shëmbur si domino, me atletët që vrapojnë për të shpëtuar jetën e tyre.

Tërmeti i jashtëzakonshëm preku shumë ndërtesa nw Tajvan, duke mos e pasur fare problem për t’i shkatërruar./ h.ll/albeu.com

🇹🇼 Earthquake of magnitude 7.2 off the coast of Taiwan.

Minute of life…the ceiling of the building collapsed 🏢#Taiwan #earthquake #台湾地震 #地震 #台湾 #TaiwanEarthquake #ไต้หวัน #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/NQ3H5NsTkK

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 18, 2022