Gëzuar ditëlindjen Lionel Messi! Legjendja e futbollit feston sot 36-vjetorin

Një ditëlindje e veçantë për Lionel Messin, pasi më 24 qershor 2023 mbush 36 vjeç dhe do ta festojë këtë ditëlindje si kampion i botës në fuqi për herë të parë.

Ka qenë një vit i paharrueshëm për të pasi fitoi Kupën e Botës FIFA 2022 me Argjentinën dhe do të largohet nga Evropa për tu bashkuar me Inter Miami, një klub me bazë në SHBA.

Fansat anembanë botës i kanë uruar ditëlindjen me dedikime speciale.

Një nga momentet më të paharrueshme të Messit erdhi vitin e kaluar në Katar, kur ai fitoi Kupën e Botës FIFA 2022, duke e çuar Argjentinën drejt titullit të tretë.

Shtatë herë fituesi i Topit të Artë kishte dëshiruar të fitonte Kupën e lakmuar të Botës për një kohë të gjatë dhe ëndrra e tij u realizua në Katar vitin e kaluar, kur Argjentina kaloi një kohë të paharrueshme.

Gëzuar ditëlindjen Lionel Messi

THE GREATEST OF ALL TIME TURNED 36 YEARS TODAY. HAPPY BIRTHDAY LIONEL MESSI 🐐pic.twitter.com/Ih3jTbAnX1 — ACE (@FCB_ACEE) June 23, 2023

Gëzuar ditëlindjen më i madhi i të gjitha kohërave ..

Happy 36th Birthday Lionel Messi The Ultimate Greatest Of All Time 👑#HappyBirthdayMessi pic.twitter.com/46GHvt9ilf — Ansul (@stoinisisking) June 23, 2023

Gëzuar ditëlindjen më të madhit ..

The man who taught me to never give up, to fight against all odds to achieve your dream.

Happy 36th Birthday to the Greatest, Lionel Messi. 🐐pic.twitter.com/0xaoluHIGP — Vigilante➐ (@vigil_nte) June 23, 2023

Gëzuar ditëlindjen Mbreti i Futbollit ..

Happy birthday the king of football Lionel Messi🐐 🎂🎉🎈 pic.twitter.com/ewnJY8V8SO — Md Sohel (@MdSohel53019819) June 23, 2023

/Albeu.com/