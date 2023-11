Franca pranon kërkesën e Shqiperisë, Behar Bajri ekstradohet sot

Behar Bajri, i cili u arrestua në Francë në kuadër të operacionit “Metamorfoza” konsiderohet si një nga personazhet më të rrezikshme të botës së krimit në Shqipëri.

Histori kriminale e Bajrit daton që nga viti 1999, ai akuzohet për një sërë ngjarjesh kriminale, duke nisur që nga vrasja, vjedhja me armë, grabitje, etj.

Kur ka kaluar gati dy muaj pas arrestimit, në kufirin “Franko-Gjerman” është arritur ekstradimi i Behar Bajrit në Shqipëri, ku do të përballet me 5 vepra penale, ndër më kryesoret “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Vrasje me paramendim”.

Bajri do të vijë me një fluturim të drejtpërdrejtë nga Franca, në mbrëmje, ku në masa të forta sigurie do të sillet në Tiranë, në një institucion të vuajtjes së dënimit.

Në ditët në vijim Bajri do të dalë dhe para togave të zeza për t’u njohur me masën e sigurisë të nxjerrë më 28 korrik. Prej asaj kohe policia mblodhi informacione për të dhe e lokalizoi në një lagje në Strasburg, ku jetonte së bashku me familjen. Të dhënat e grumbulluara dhe kartela e kuqe iu dorëzuan autoriteteve franceze që e arrestuan në një lokal.

Hetimet ndaj Bajrit dhe 14 të tjerëve të implikuar në dosjen “Metamorfoza” nisën që në vitin 2019, pas zbërthimit të rrjeteve “Sky” dhe “EnkroChat” nga vendet partnere, të cilat sollën në vendin tonë gjetjet e tyre.

Në këto komunikime, dilte se biznesmeni Pëllumb Gjoka pasi e liroi nga burgu nëpërmjet rryshfetit që i dha prokurorit Xhevahir Lita i kërkoi Behar Bajrit të vriste Keanth Musabelliun. Më pas Bajri shkëmbeu objektivin me Ervis Martinajn dhe për llogari të tij vrau Gjon Boriçin.

Emri i tij del edhe si porositës i vrasjes së Ibrahim Licit, Dorian Dulit dhe Genc Tafilit, krime të cilat nuk ndodhën.tch