FOTO/ Terr, vrasje dhe mjerim, si përkthehet ndërperja e komunikimit në Gaza gjatë bombardimeve të Izraelit

Ushtria izraelite “po ndjek një proces shumë metodik”, thotë Dr Jack Ëatling nga Instituti Mbretëror i Shërbimeve të Bashkuara – duke thënë se ata “së pari po izolojnë pjesë të Rripit të Gazës, dhe më pas po hyjnë në të dhe po pastrojnë”.

Natën e kaluar, Forcat Mbrojtëse të Izraelit thanë se kishin rrethuar qytetin e Gazës dhe kishin arritur në vijën bregdetare – duke e ndarë Gazën në veri dhe jug.

“Në këtë kuptim, po, ata duket se po ndjekin një proces hap pas hapi”, tha Ëatling më herët për programin Today të BBC Radio 4.

Komunikimet si telefoni dhe interneti gjithashtu raportohet të jenë të ndërprera në Gaza – gjë që Ëatling thotë se është “e rëndësishme për izraelitët nga pikëpamja ushtarake, sepse zvogëlon aftësinë e Hamasit për të raportuar vendndodhjet e luftëtarëve të tyre dhe të koordinohen për veprime të tjera ushtarake“.

Por, paralajmëron ai, kjo “pasoja të rënda humanitare“. “Ne do të shohim shumë civilë të vrarë, veçanërisht ata që janë ende në qytetin e Gazës sepse tani është i izoluar,” shton watling.

Pa komunikim, autoambulancat nuk dinë se ku të shkojnë

Gazetari Jeremy Bowen thekson se ndërprerja e komunikimit në Gaza bën që të ndërpritet edhe shërbimi i autoambulancave pasi askush nuk mundet që të marrë në telefon spitalet.

Ai raporton:

“Përpara se linjat të fikeshin plotësisht, ekipi ynë i BBC-së në Gaza na tha se po ndodhnin sulme të rënda. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka thënë se ushtria ka shtyrë përtej periferisë së qytetit të Gazës dhe e ka rrethuar plotësisht atë.

Por ndërprerja do të thotë gjithashtu se ambulancat palestineze nuk dinë se ku të shkojnë sepse nuk mund të marrin thirrjet hyrëse. Kur ndodhi për herë të fundit, reaguesit e urgjencës shkonin pasi dëgjonin shpërthimet e bombardimeve me shpresën se do të gjenin të mbijetuar. Pra, kjo vetëm i bën gjërat për civilët, madje edhe më djallëzore se sa janë tashmë”.

Jordania hedh ndihma me avionë

Mbreti Abdullah II i Jordanisë tha se forcat ajrore të vendit të tij kishin hedhur furnizime mjekësore në një spital fushor në Gaza, duke shtuar se ishte detyrë e ushtrisë së tij të ndihmonte të plagosurit që po vuanin atje.

Besohet të jetë ndihma e parë e tillë me parashutë gjatë konfliktit aktual. /albeu.com