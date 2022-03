Gafa e Biden, ngatërron ukrainasit me iranianët (VIDEO)

Gjatë fjalimit të tij të parë për Gjendjen e Bashkimit, Presidenti i SHBA Joe Biden ngatërroi fjalët duke thënë “iranian” në vend të “ukrainas”. Biden donte të thoshte “ukrainas” dhe jo “iranian”.

Nënpresidentja e SHBA Kamala Harris shihet duke bërë një shprehje paksa konfuze në përgjigje të gafës së Biden. Pavarësisht ngatërresës, salla shpërtheu në duartrokitje.

#SOTU: President Biden accidentally says “Iranian people” instead of “Ukrainian people.” pic.twitter.com/as4zFouYbI

— Forbes (@Forbes) March 2, 2022