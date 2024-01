FOTO/ Doli nga shtëpia dhe nuk u kthye më, shqiptari goditet për vdekje nga treni në Itali

Vajza e tij e kërkonte prej ditës së djeshme në mediet sociale.

“Ne po kërkojmë babanë tim që doli nga shtëpia rreth orës 16:00 dhe nuk u kthye në shtëpi. Nëse dikush e sheh atë, kishte veshur pallto kafe, ec ngadalë”, thuhej në njoftimin e familjarëve.

Por Xhevdet Zena, 73 vjeç , me origjinë shqiptare dhe me banim në Robbio, u përplas rreth orës 18:00 nga treni që udhëtonte nga Pavia në drejtim të Vercelli, pranë Castelnovettos.

Ai po ecte anës rrugës, në errësirë. Zena i kishte thënë familjarëve se do të shkonte në Nicorvo me tren, nga Robbio, dhe pastaj do të bënte një shëtitje dhe do të kthehej në këmbë.

Pas goditjes nga treni, i moshuari humbi jetën pavarësisht përpjekjeve të ekipeve të shpëtimit.

Policia italiane po heton për të zbardhur dinamikën e plotë të aksidentit.