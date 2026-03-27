Çfarë po ndodh me Cllevion? Postimi nga spitali shqetëson ndjekësit

Një postim i fundit në rrjetet sociale ka ngritur shqetësim për gjendjen shëndetësore të reperit të njohur Kleviol Ahmeti, i njohur për publikun si Cllevio, i cili aktualisht ndodhet në vuajtje të dënimit.

Në profilin e tij zyrtar në Instagram është publikuar një fotografi nga një ambient spitalor, ku shihet një person i shtrirë në sallën e ndërhyrjeve kirurgjikale. Postimi shoqërohet me një mbishkrim që ka tërhequr menjëherë vëmendjen: “Presim Ganggon dali nga operacioni tragjik”.

Ky përshkrim ka lënë të kuptohet se bëhet fjalë për një situatë serioze shëndetësore, ndërsa përdorimi i vetës shumës tregon se llogaria e reperit nuk po menaxhohet nga ai vetë, por nga persona të afërt.

Të lidhura

None found

Një tjetër detaj që ka shtuar dyshimet është etiketimi i Spitalit Rajonal Memorial në Fier në postim. Kjo ka bërë që të aludohet se Cllevio mund të jetë transferuar nga ambientet e burgut drejt këtij institucioni për trajtim të specializuar mjekësor. Megjithatë, deri në këto momente nuk ka asnjë konfirmim zyrtar për natyrën e ndërhyrjes kirurgjikale apo për gjendjen aktuale të tij.

Ndjekësit dhe publiku vijojnë të presin një reagim apo sqarim zyrtar, ndërsa postimi ka shkaktuar reagime dhe komente të shumta në rrjet.

Mbetet për t’u parë nëse në orët në vijim do të ketë informacione të reja që do të hedhin dritë mbi situatën e reperit.


Shtuar 27.03.2026 15:47

Tags: ,
Egla Ceno njofton largimin nga publiku: Roli im i fundit në kinema

“Çfarë tersi që të kam komshie”/ Landi zbulon të vërtetën, kujt i drejtohej mesazhi përmes Mirit?

“Çfarë tersi që të kam komshie”/ Landi zbulon të vërtetën, kujt i drejtohej mesazhi përmes Mirit?
Konfirmohet, aktori shqiptar bëhet pjesë e ‘Ferma VIP’

Konfirmohet, aktori shqiptar bëhet pjesë e ‘Ferma VIP’
Kurti sot në Francë/ Vuçiç ‘zbulon prapaskenat’, pretendon se kryeministri i Kosovës mund të kërkojë dërgimin e FSK-së në Veri

Kurti sot në Francë/ Vuçiç ‘zbulon prapaskenat’, pretendon se kryeministri i Kosovës mund të kërkojë dërgimin e FSK-së në Veri
Garda Revolucionare njofton mbylljen e Ngushticës së Hormuzit dhe kërcënon: Çdo përpjekje për të kaluar, do të marrë përgjigje

Garda Revolucionare njofton mbylljen e Ngushticës së Hormuzit dhe kërcënon: Çdo përpjekje për të kaluar, do të marrë përgjigje
VIDEO/ Balluku shfaqet në Fier, Berisha thirrje qytetarëve: Gjuajeni me domate dhe vezë hajduten!

VIDEO/ Balluku shfaqet në Fier, Berisha thirrje qytetarëve: Gjuajeni me domate dhe vezë hajduten!
Importuesit shkresa qeverisë: Pezullojmë importin dhe shitjen me shumicë të naftës, çmimet nën kosto

Importuesit shkresa qeverisë: Pezullojmë importin dhe shitjen me shumicë të naftës, çmimet nën kosto
Vodhi 3 varëse floriri në argjendari dhe kanosi pronarin, arrestohet 38-vjeçari në Elbasan

Vodhi 3 varëse floriri në argjendari dhe kanosi pronarin, arrestohet 38-vjeçari në Elbasan