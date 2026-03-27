Garda Revolucionare njofton mbylljen e Ngushticës së Hormuzit dhe kërcënon: Çdo përpjekje për të kaluar, do të marrë përgjigje

Garda Revolucionare Islamike ka njoftuar se Ngushtica e Hormuzit është mbyllur, duke paralajmëruar se çdo përpjekje për të kaluar nëpër të do të përballet me një “përgjigje të ashpër”. Sipas një deklarate të publikuar nga Fars News Agency, autoritetet iraniane theksuan se transporti detar drejt dhe nga portet e vendeve që mbështesin Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara është i ndaluar përmes çdo korridori detar.
Në të njëjtën deklaratë thuhet se tre anije kontejnerësh me kombësi të ndryshme janë detyruar të tërhiqen nga zona, pasi janë paralajmëruar nga marina e Gardës Revolucionare. Ngushtica e Hormuzit konsiderohet një nga rrugët më të rëndësishme detare në botë për transportin e naftës dhe gazit, dhe çdo ndërprerje e saj mund të ketë pasoja të mëdha në tregjet globale të energjisë.
Të lidhura
None found
Ndërkohë, tensionet në rajon janë rritur edhe më tej pas deklaratave nga Israel Katz, i cili paralajmëroi se sulmet e Izraeli ndaj Irani do të “përshkallëzohen dhe zgjerohen”. Katz theksoi se vendimi vjen pasi, sipas tij, Irani ka vazhduar lëshimin e raketave drejt territorit izraelit, pavarësisht paralajmërimeve të mëparshme nga qeveria e Benjamin Netanyahu.
“Pavarësisht paralajmërimeve, sulmet vazhdojnë. Për këtë arsye, ne do të zgjerojmë operacionet tona ndaj objektivave që mbështesin këto kërcënime”, deklaroi ministri izraelit, duke shtuar se “Irani do të paguajë një çmim të rëndë”. Situata në rajon mbetet e tensionuar, ndërsa komuniteti ndërkombëtar ndjek me shqetësim zhvillimet që mund të ndikojnë në stabilitetin global dhe sigurinë energjetike.