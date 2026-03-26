Presidenti Erdogan akuzon Benjamin Netanyahu: Izraeli po planifikon pushtimin e Libanit

Presidenti i Turqisë, Rexhep Tajip Erdogan, ka deklaruar se kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, nuk po synon vetëm Iranin, por po planifikon edhe pushtimin e Libanit.

“Qeveria e Benjamin Netanyahut nuk po synon vetëm fqinjin tonë Iranin, por po zbaton hap pas hapi planet e saj për të pushtuar Libanin”, deklaroi Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan.

Ai e ka përshkruar përsëri konfliktin në Iran si “luftën e Izraelit”, e cila “po bën që së pari myslimanët dhe pastaj i gjithë njerëzimi të paguajnë një çmim shumë të lartë”.

Sipas raportimeve të Anadolu, gjatë një takimi të partisë së tij AKP në Ankara, Erdogan deklaroi se rajoni “po përjeton ditët e tij më të dhimbshme në një shekull” dhe se “rrjeti gjenocidal, i verbuar nga urrejtja, po e tërheq gjeografinë tonë në katastrofë, duke u fshehur pas motiveve fetare


Shtuar 26.03.2026 16:13

Ish-portieri i Polonisë flet para ndeshjes kundër Shqipërisë: Do na reflektojë keq nëse…

Ish-portieri i Polonisë flet para ndeshjes kundër Shqipërisë: Do na reflektojë keq nëse…
Luçiano Boçi: Policia ushtroi dhunë, kanë rënë Parlamenti dhe institucionet, qeveria amorale dhe e korruptuar

Luçiano Boçi: Policia ushtroi dhunë, kanë rënë Parlamenti dhe institucionet, qeveria amorale dhe e korruptuar
“Nuk mbaj mend asgjë”, viktima e abuzimit të Jeffrey Epstein rrëfen detajet

“Nuk mbaj mend asgjë”, viktima e abuzimit të Jeffrey Epstein rrëfen detajet
Bëhet xheloze për Selin? Kriset raporti mes Brikenës dhe Mateos

Bëhet xheloze për Selin? Kriset raporti mes Brikenës dhe Mateos
Rama u drejtohet investitorëve të huaj: Provojeni rakinë do ju sjellë në qejf, nuk do vuani për problemin e korrupsionit dhe krimit të organizuar

Rama u drejtohet investitorëve të huaj: Provojeni rakinë do ju sjellë në qejf, nuk do vuani për problemin e korrupsionit dhe krimit të organizuar
Berisha: Dosja Balluku u censurua në media, Rama mbylli dyert e integrimit evropian

Berisha: Dosja Balluku u censurua në media, Rama mbylli dyert e integrimit evropian
Zielinski në dyshim dhe Levandovski udhëheq sulmin kundër Shqipërisë, si pritet të rreshtohet Polonia

Zielinski në dyshim dhe Levandovski udhëheq sulmin kundër Shqipërisë, si pritet të rreshtohet Polonia
Gjermania do të kufizojë çmimet e karburanteve

Gjermania do të kufizojë çmimet e karburanteve