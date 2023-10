Flakë, pastaj shtëllungë e zezë tymi! Momenti kur Izraeli hedh në erë ndërtesën e lartë në Gaza (VIDEO)

Si pjesë e sulmeve hakmarrëse të Izraelit, avionët e tij luftarakë kanë goditur disa ndërtesa në qendër të qytetit të Gazës, duke shënjestruar një ndërtesë 11-katëshe të quajtur “Palestine Tower”.

Ndërtesa “strehonte” stacionet radiofonike të Hamasit në çati dhe gjithashtu kishte një kinema me të cilën krenoheshin.

Videoja më poshtë tregon momentin kur ndërtesa goditet. Pas zjarrit, ajo shembet dhe krijon një shtëllungë gjigante tymi.

Israeli fighter jets destroy an 11-story ( 100 flats) building in downtown Gaza City , the second biggest building in Gaza , after warning the residents to evacuate#PALESTINE #GAZA #HAMMAS #Israel pic.twitter.com/oMOADHo8Yp

— Farooq Khan 🍁🍁🍁 (@UlefossImir) October 7, 2023