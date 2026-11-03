Erion Veliaj nuk merr pjesë në seancën e GJKKO-së: Do të vij kur të më lejojnë të qëndroj në sallë, jo në kafaz

Erion Veliaj nuk merr pjesë në seancën e GJKKO-së: Do të vij kur të më lejojnë të qëndroj në sallë, jo në kafaz

Kryetari i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, nuk është paraqitur në seancën e sotme në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), por përfaqësohet nga avokati i tij, Plarent Ndreca.

Mësohet se Veliaj, i ka drejtuar gjykatës një letër, ku thekson se do të marrë pjesë në seancë pasi t’i lejohet qëndrimi në sallë dhe jo në kafaz.

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“Do vij kur të më lejojnë të qëndroj në sallë e jo në kafaz”, ka thënë Veliaj.

Veliaj u transferua në fund të tetorit nga paraburgimi i Durrësit në atë të Fierit me vendim të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve.

Dërgimi në Fier solli reagime të shumta, ndërsa kryebashkiaku i Tiranës drejtoi gishtin një ditë më parë drejt kryeministrit Edi Rama.

Në reagimin e tij, Veliaj zbardhte takimin me ministrin Gogu, që sipas të cilit, i kishte përcjellë një mesazh nga kryeministri Edi Rama.

Sipas Veliajt, Rama e ka kërcënuar që të pranojë përfshirjen në protestat e studentëve dhe të flamengove, të hiqte dorë nga drejtimi i Bashkisë së Tiranës dhe të mos këshillohej më me avokatin Plarent Ndreca.

Veliaj pretendon se, në rast refuzimi, i është kërcënuar me akuza të tjera dhe me një dënim të gjatë me burg.


Shtuar 3.11.2026 10:53

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