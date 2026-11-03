Erion Veliaj nuk merr pjesë në seancën e GJKKO-së: Do të vij kur të më lejojnë të qëndroj në sallë, jo në kafaz

Kryetari i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, nuk është paraqitur në seancën e sotme në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), por përfaqësohet nga avokati i tij, Plarent Ndreca.
Mësohet se Veliaj, i ka drejtuar gjykatës një letër, ku thekson se do të marrë pjesë në seancë pasi t’i lejohet qëndrimi në sallë dhe jo në kafaz.
Të lidhura
None found
“Do vij kur të më lejojnë të qëndroj në sallë e jo në kafaz”, ka thënë Veliaj.
Veliaj u transferua në fund të tetorit nga paraburgimi i Durrësit në atë të Fierit me vendim të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve.
Dërgimi në Fier solli reagime të shumta, ndërsa kryebashkiaku i Tiranës drejtoi gishtin një ditë më parë drejt kryeministrit Edi Rama.
Në reagimin e tij, Veliaj zbardhte takimin me ministrin Gogu, që sipas të cilit, i kishte përcjellë një mesazh nga kryeministri Edi Rama.
Sipas Veliajt, Rama e ka kërcënuar që të pranojë përfshirjen në protestat e studentëve dhe të flamengove, të hiqte dorë nga drejtimi i Bashkisë së Tiranës dhe të mos këshillohej më me avokatin Plarent Ndreca.
Veliaj pretendon se, në rast refuzimi, i është kërcënuar me akuza të tjera dhe me një dënim të gjatë me burg.