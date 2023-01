Dyshohet se ngacmoi seksualisht një nxënëse, arrestohet mësuesi që u dhunua në Tepelenë

Kleanth Laçi, mësuesi që u dhunua pak ditëmë parë në Tepelenë ka rënë në prangat e policisë. Ai dyshohet se ka ngacmuar seksualisht dy shtetase të mitura, vëllai i njërës prej të cilave ishte ndër personat që e dhunuan.

Po ashtu u arrestua edhe A. G., 29 vjeç, për veprat penale “Plagosja e lehtë me dashje”, kryer në bashkëpunim dhe “Vetëgjyqësia”.

Ndërkohë, mësuesi akuzohet për veprat penale “Ngacmimi seksual” dhe “Kallëzimi i rremë”. Fillimisht ai deklaroi se nuk e dinte pse kishte rënë pre e dhunës dhe mohoi t’i njihte personat që e sulmuan.

Njoftimi i policisë:

Tepelenë

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Tepelenë, në përfundim të veprimeve hetimore të kryera nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, për ngjarjen e ndodhur në datën 16.01.2023, në vendin e quajtur “Zona industriale”, Tepelenë, ku disa shtetas kanë goditur me mjete të forta shtetasin K. L., 59 vjeç, banues në Tepelenë (mësues), kanë ndaluar njërin prej autorëve të dyshuar, shtetasin:

A. G., 29 vjeç, banues në Tepelenë, për veprat penale “Plagosja e lehtë me dashje”, kryer në bashkëpunim dhe “Vetëgjyqësia”.

Vijon puna intensive për identifikimin, kapjen dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të bashkëpunëtorëve të tij.

Gjithashtu, në vijim të veprimeve hetimore, nga specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Tepelenë u bë ndalimi i shtetasit të dëmtuar K. L., 59 vjeç, për veprat penale “Ngacmimi seksual” dhe “Kallëzimi i rremë”.

Ndalimi i këtij shtetasi u bë pasi nga kallëzimet e marra në lidhje me këtë rast, dyshohet se ai ka ngacmuar seksualisht 2 shtetase të mitura.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, për veprime të mëtejshme.

