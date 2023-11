“Do t’u them miqve të mi shqiptarë të…”, si e kërcënonte i riu britanik partneren: Kam frikë se do më vrasë!

Një grua britanike i është drejtuar gjykatës e përlotur, duke shprehur frikën se ish-partneri i saj do ta vrasë kur të dalë nga burgu, pasi ka kërcënuar atë dhe familjen e saj.

Ryan Haigh u dënua këtë javë me burg për disa vepra kundër gruas në fjalë, të cilën ai e sulmoi atë, e kontrolloi dhe e kërcënoi se do ta vriste nëse ajo nuk i tërhiqte akuzat.

Duke qenë në lidhje me gruan për dy vjet, ai bëhej tepër xheloz nëse ajo fliste me burra të tjerë, vendoste se kë mund të shihte dhe shpesh humbiste durimin, duke e grushtuar, shkelmuar dhe pështyrë në fytyrë. Më pas, e kërcënonte se do të vriste veten nëse ajo përpiqej t’i jepte fund marrëdhënies.

Shpesh, 23-vjeçari tmerronte gruan duke u mburrur se dikur kishte armë dhe se do t’i detyronte miqtë e tij shqiptarë ta qëllonin atë dhe anëtarët e familjes së saj, përfshirë mbesën katërvjeçare.

Ai mori një dënim pesë-vjeçar, nga këto katër vjet burgim. Po ashtu ndaj të riut është vendosur masa e ndalimit 10-vjeçar për të qëndruar larg viktimës dhe familjes së saj.