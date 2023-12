Detaje të reja nga vrasja e Liridonës, sekuestrohet një pistoletë me 19 fishekë dhe makina e përdorur për vrasjen

Detaje të reja janë bërë me dije nga Policia e Kosovës në lidhje me vrasjen e Liridona Murselit, tri ditë më parë, e cila dyshohet se është ekzekutuar nga një vrasës me pagesë, krim që ishte porositur bashkëshorti i saj, Naim Murseli.

Policia sqaron se për krimin është konfiskuar një pistoletë me 19 fishekë dhe një makinë, që dyshohet se janë përdorur për vrasjen.

Tre të arrestuarit, me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje.

“Rr. Dalip Alshiqi, Prishtinë 29.11.2023 – 20:18. Lidhur me rastin, janë identifikuar dhe arrestuar tre të dyshuar meshkuj kosovarë. Është gjetur dhe konfiskuar një pistoletë me 19 fishekë dhe një veturë që janë përdorur rast. Me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje” , thuhet në raport.