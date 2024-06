Trafikuesit fshihen në pyjet tropikale, Studimi: Konsumimi i drogës nga gjallesat po vë në rrezik ekzistencën e tyre

Konsumimi i kokainës po kërcënon zogjtë e rrallë tropikal, pasi trafikantët e narkotikëve lëvizin në disa nga pyjet më të largëta të planetit për të shmangur goditjen e drogës, ka paralajmëruar një studim. Dy të tretat e habitateve kyçe të pyjeve për zogjtë në Amerikën Qendrore janë në rrezik të shkatërrohen nga shpyllëzimi “e nxitur nga narkotikët”.

Për 40 vjet, politika amerikane e drogës nuk e ka ulur shkallën globale të rrjeteve të paligjshme, por përkundrazi i ka shtyrë trafikantët më thellë në pyje, thanë studiuesit. Atje, trafikantët krijojnë shirita uljeje dhe rrugë për të lëvizur ngarkesat, si dhe kullota për bagëti për të pastruar paratë dhe për të kontrolluar territorin.

Autorja kryesore, Amanda Rodewald, nga Laboratori i Ornitologjisë Cornell, tha: “Kjo zhvendosje po i bën ata të shkojnë në pyje që priren të kenë vlerën më të madhe të ruajtjes dhe janë të pushtuara në mënyrë disproporcionale nga popujt indigjenë . Po prek popullatat më të cenueshme njerëzore dhe jo njerëzore.”

Miliona hektarë pyje tropikale dihet se janë shkatërruar nga narkotrafiku, me ndikime shkatërruese për njerëzit. Në përgjithësi, kur zonat pushtohen nga bandat e drogës, indigjenët detyrohen të pranojnë pagesën për tokën e tyre dhe të bashkëpunojnë me logjistikën e trafikut.

Studiuesit kanë llogaritur efektin që humbja e këtyre habitateve kritike mund të ketë në popullatat e shpendëve. Ata zbuluan se 67 lloje zogjsh shtegtarë që shumohen në SHBA dhe dimër në Amerikën Qendrore janë në rrezik të shtuar.

Kafshët e rrezikuara me faqe të artë janë veçanërisht të kërcënuar, ku 90% e popullsisë jeton në pyje në rrezik nga tregtia e narkotikëve. Gazeta zbuloi se 70% e kafshëve me krahë të artë dhe Filadelfia vireos dimërojnë gjithashtu në këto zona.

Zgjedhja në distancë nga sateliti tregon se 15-30% e shpyllëzimit vjetor në Nikaragua, Honduras dhe Guatemalë mund t’i atribuohet vetëm lëvizjes së kokainës, thotë gazeta. Gjysma e popullsisë rezidente dhe të shpendëve migratorë të Amerikës Qendrore kanë rënë që nga viti 1970 dhe shpyllëzimi është një shtytës kryesor i kësaj rënieje.

Pyjet më të mëdha të mbetura në Amerikën Qendrore – të njohura si “pesë pyjet e mëdha” – janë të banuara gjerësisht nga popujt indigjenë dhe po përjetojnë nivele në rritje të trafikut të kokainës. Kartelet po kërkojnë gjithashtu mënyra për të pastruar paratë në ekonominë legale; blerja e pyllit dhe përdorimi i tij për blegtorinë është një nga mënyrat kryesore që ata e bëjnë këtë.

Studimi trajtoi vetëm trafikun e drogës, në krahasim me kultivimin e drogës. Ai shqyrtoi ndikimet në të gjitha vendet në Amerikën Qendrore, përveç Belizes, sepse mungonin të dhënat.Studiuesit thanë se krijimi i vendeve të punës dhe mundësive për komunitetet lokale, si dhe zgjidhja e paqartë të zotërimit të tokës dhe përmirësimi i monitorimit dhe mbrojtjes së pyjeve, do të ndihmonte në trajtimin e problemit. Kjo do të nënkuptonte se nëse trafikantët ose aktiviteti kriminal do të zhvendoseshin në një zonë, do të kishte një qëndrueshmëri më të madhe ekonomike brenda komunitetit.