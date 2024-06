Zbulohet formula, si do zgjidhet fituesi i “Ferma VIP”

Fituesi i edicionit të parë të “Ferma VIP” do të zgjidhet përmes një formule të kombinuar, mes sfidave dhe votimit të publikut.

Moderatorja Fjoralba Ponari bëri të ditur ecurinë se si do të zhvillohen sfidat dhe rëndësinë që do të kenë votat e publikut në zgjedhjen e fituesit, por jo vetëm.

Në garë për çmimin e madh janë 6 konkurrentë: Baby G, Çiljeta Xhilaga, Ditea Berisha, Dijonis Bida, Florian Agalliu dhe Renis Gjoka.

“Tre sfida do ketë në total dhe një televotim

Që prej gjysëmfinales ta një televotim të hapur për fermerin që kanë të preferuar.

Dy më pak të votuarit do përballen me sfidë, ku ai që humbet largohet menjëherë.

Më pas do hapet një televotim tjetër, kë doni të shikoni në sfidë dhe dy më të votuarit do përballen me njëri tjetrin. Ai që humbet largohet dhe ai që fiton do jetë një nga dy pretendentët që do fitojë.

Pas realizimit të sfidës së dytë, mbeten 3 fermerë për tu sfiduar. Do jetë një sfidë treshe që njëri do triumfojë dhe ai që do fitojë do përballet me fituesin e sfidës së parë dhe më pas do jetë publiku që do kurorëzojë fituesin e madh”, tha moderatorja Fjoralba Ponari.