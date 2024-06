Agim Agushi nga Kosova vjen në Pogradec për të vendosur një rekord të ri Guinness.

Bashkë me 12 pjesëmarrës të tjerë ai do të performojë në qendër të qytetit për të thyer rekordin e tij të mëparshëm duke zhongluar me top futbolli.

Vendi i performancës do të ketë para Pallatit të Kulturës, tek këndi i Street Basket.