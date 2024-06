E trishtë, ndërron jetë në lule të moshës i riu nga Mitrovica

Një lajm i trishtë vjen nga Mitrovica, ku i riu Rexhep Sadikaj, ka ndërruar jetë. Mësohet se i riu aktualisht po jetonte në Finlandë.

I ndjeri ishte pronar i byrektores ndër më të njohurat në Mitrovicë “Parisi”.

Lajmin e e trishtë, e kanë bërë të ditur familjarët para pak minutash në rrjete sociale

“Të Allahut jemi dhe tek Ai do të kthehemi! Të dashur familjarë, miq e dashamirë, me dhimbje të thellë ju njoftojmë se sot u nda nga jeta i shtrejti nipi jonë i dashur Rexhep Xhemajli Sadikaj. Për varrimi ju njoftojmë me kohë.

Zoti të Mëshiroftë me Gradën e Xhehnetin më të lartë !”, njoftojnë familjarët.