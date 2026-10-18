Çun Lajçi mbështet protestuesit në Tiranë: Largohu Ed, nuk ke më rrugë tjetër, më dhemb zemra kur shoh të rinjtë e gjakosur

Çun Lajçi mbështet protestuesit në Tiranë: Largohu Ed, nuk ke më rrugë tjetër, më dhemb zemra kur shoh të rinjtë e gjakosur

Aktori i njohur kosovar, Çun Lajçi, ka reaguar për protestat që prej pesë ditësh kanë përfshirë Tiranën, në kuadër të tubimeve kundër qeverisë, të cilat në kryeqytet kanë vijuar prej 137 ditësh.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai i ka kërkuar kryeministrit Edi Rama të largohet nga detyra. Lajçi ka shprehur revoltën e tij për përplasjet mes protestuesve dhe policisë, si edhe për pamjet e të rinjve të plagosur gjatë protestave.

Të lidhura

None found

Aktori ka kritikuar qëndrimin e Ramës ndaj qytetarëve që protestojnë dhe përdorimin e forcës nga efektivët e policisë. Në reagimin e tij, ai përmend gurët e hedhur gjatë përleshjeve, tymin, shkopinjtë dhe plumbat e gomës.

Ai ka kundërshtuar edhe arsyetimet e kryeministrit për vazhdimin e qëndrimit në pushtet dhe për rrugëtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, duke vënë në diskutim çmimin që, sipas tij, po paguajnë qytetarët.

Në përmbyllje, Lajçi e përsërit kërkesën për largimin e Edi Ramës dhe shprehet se Shqipëria do të vijojë rrugën e saj edhe pa të.

Postimi i plotë:

Ik, Ed, largohu! Nuk të ka mbetur asnjë rrugë tjetër.

Këtë mëngjes pashë një njeri që fliste me veten. Më erdhi keq për të.

Më në fund ishte futur në zyrën e Kryeministrisë. Si një urith, shikonte përreth dhe fliste. U trishtova.

Ai njeri, që nuk kishte fjetur gjithë natën, tani pinte kafe dhe i drejtohej një guri. Ishte ai guri që kishte dalë nga dora e një djaloshi në bulevard, teksa përpiqej të mbrohej nga tymi, shkopinjtë dhe plumbat e gomës.

Sa pamje makabre!

Një kryeministër shpjegonte përse nuk duhej të largohej vetë dhe përse nuk duhej të vinte një “neoballist” apo një “neokomunist”. Kështu fliste ai njeri i neveritshëm, që mban në dorën e djathtë rruaza dhe fije shumëngjyrëshe, edhe pse është majtak dhe socialist i thekur.

Ai tregonte përse njerëzit duhet të hanë gurë dhe jo bar, siç thoshte dikur Ramizi, në mënyrë që Shqipëria të bëhet Evropë.

Unë u turpërova, u indinjova dhe nisa të shaja:

— Mallkuar qoftë Evropa për ty!

Ç’vlerë ka Evropa nëse nuk ka më Shqipëri dhe shqiptarë? A do të shkosh në Evropë me policë të maskuar që flasin gjuhë të tjera?

Herët sot pashë një njeri të rrënuar që fliste me veten. Në dorë mbante një armë të sajuar: një gur. Ndoshta ai gur kishte goditur kokën e një djali, qafën e një vajze ose ballin e kryepolicit.

Pashë një njeri të çmendur, i cili kërkon ta çojë çmendurinë e tij deri te konopi, plumbi dhe burgu.

Një kryeministër që e ka konsumuar veten pasi e shiti Shqipërinë. Tani frika nga humbja nuk e lë të flejë, nuk e lejon të mendojë kthjellët dhe as të flasë i qetë.

U trishtova kur pashë njeriun që i kishte thënë Evropës: “Unë jam Kryeministri i Shqipërisë. Kam tetëqind mijë vota. Nuk më trembin fëmijët me gurë. Me vendin tim bëj çfarë të dua!”

Më vjen keq, Ed, por zemra më dhemb kur shoh fëmijët të gjakosur, Tiranën të djegur dhe sheshet të mbuluara me gurë.

Përse po ndodh kjo? Na trego, përse?

Mos vallë e ke blerë postin me tapi?

Largohu, sepse nuk ke më vend në Shqipëri! Merri me vete ato vota, shko në Evropë dhe bëhu mbret atje!

E di se “ne do të vuajmë për ty dhe për çmendurinë tënde”, por besoj se me kalimin e kohës do të mësohemi të jetojmë edhe pa ty. Një “neoballist” do t’i tregojë Evropës se jo të gjithë shqiptarët janë narkomanë dhe narkodilerë.

Ik, Ed, ik! Nuk ke rrugë tjetër.


Shtuar 18.10.2026 12:15

Tags: , ,
Protesta e 8-të studentore në Tiranë/ Qytetarët denoncojnë veprimet e policisë: Nuk stepemi, do ta vazhdojmë kauzën, bashkohemi me të rinjtë për ndryshim

Protesta e 8-të studentore në Tiranë/ Qytetarët denoncojnë veprimet e policisë: Nuk stepemi, do ta vazhdojmë kauzën, bashkohemi me të rinjtë për ndryshim
FOTOLAJM/ Studentët ironizojnë shpërblimin prej 2500 eurosh për policët

FOTOLAJM/ Studentët ironizojnë shpërblimin prej 2500 eurosh për policët
Dhuna policore ndaj studentëve, aktivistët e Shoqërisë Civile kallëzojnë në SPAK kryeministrin Rama dhe kreun e Policisë

Dhuna policore ndaj studentëve, aktivistët e Shoqërisë Civile kallëzojnë në SPAK kryeministrin Rama dhe kreun e Policisë
Deputetët e PS kanë qenë një javë në “arrest shtëpie”/ Tabaku: Sot mblidhen në Kryesi dhe kanë nevojë për polica! Pushteti, në ditët e fundit, nuk mbahet me dhunë

Deputetët e PS kanë qenë një javë në “arrest shtëpie”/ Tabaku: Sot mblidhen në Kryesi dhe kanë nevojë për polica! Pushteti, në ditët e fundit, nuk mbahet me dhunë
Karrige para kryeministrisë për dialog/ Rama: Unë dhe qeveria jemi në dispozicion! Nuk janë të mirëpritur dhunuesit

Karrige para kryeministrisë për dialog/ Rama: Unë dhe qeveria jemi në dispozicion! Nuk janë të mirëpritur dhunuesit
Protestat kundër Ramës, Gjykata e Tiranës jep sot masat e sigurisë për 28 persona

Protestat kundër Ramës, Gjykata e Tiranës jep sot masat e sigurisë për 28 persona
Nën hetim për abuzime me tenderat, Belinda Balluku paraqitet në SPAK

Nën hetim për abuzime me tenderat, Belinda Balluku paraqitet në SPAK
Rama për protestën e studentëve: Qyteti po mbahet nën presion terrori, rreziku i shkëputjes së një pjese të të rinjve është real

Rama për protestën e studentëve: Qyteti po mbahet nën presion terrori, rreziku i shkëputjes së një pjese të të rinjve është real