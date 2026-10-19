Çollaku: Shpërblimi i Ramës bëri publikë policët që dhunuan 14-vjeçarët

Çollaku: Shpërblimi i Ramës bëri publikë policët që dhunuan 14-vjeçarët

Ish-deputeti dhe ish-këshilltari i presidentes së Kosovës, Kreshnik Çollaku, deklaroi se vendimi i qeverisë për shpërblimin e efektivëve të policisë ka nxjerrë në pah identitetet e personave që, sipas tij, kanë ushtruar dhunë ndaj të miturve gjatë protestave të studentëve.

I ftuar të hënën në emisionin “Now”, të drejtuar nga Erla Mëhilli në Euronews Albania, Çollaku e përshkroi vendimin si një “shërbim të mirë”, pasi tashmë mund të identifikohen efektivët që kanë goditur 14-vjeçarë në rrugët e Tiranës.

Të lidhura

None found

Sipas tij, policët që janë përfshirë në këto veprime nuk e meritojnë të mbajnë uniformën e Policisë së Shtetit dhe çdo qeveri e ardhshme duhet t’i largojë nga radhët e saj.

Çollaku tha se shqetësimi kryesor i protestuesve, por edhe i personave që merren me politikë, ishte pikërisht pamundësia për të mësuar se kush fshihej pas maskave. Ai shtoi se shpërblimi i miratuar nga Edi Rama ka bërë të mundur identifikimin e tyre.

“Të gjithë do të jenë në borderonë e Ministrisë së Brendshme. Kush ka marrë 2500€ për të rrahur fëmijët 14-vjeçarë të Tiranës, ditën e parë që një qeveri tjetër do të vijë në zyrë, do të largohet nga Policia e Shtetit”, u shpreh ai.

Çollaku theksoi se detyra e policisë është të mbrojë institucionet, objektet dhe jetën e qytetarëve, jo të ndjekë apo të dhunojë të miturit në rrugët e Tiranës. Ai i cilësoi efektivët e përfshirë si “banditë” dhe jo si policë të denjë për të shërbyer në Policinë e Shtetit.


Shtuar 19.10.2026 22:05

Tags: , , , , ,
Protesta e 8-të studentore në Tiranë/ Qytetarët denoncojnë veprimet e policisë: Nuk stepemi, do ta vazhdojmë kauzën, bashkohemi me të rinjtë për ndryshim

Protesta e 8-të studentore në Tiranë/ Qytetarët denoncojnë veprimet e policisë: Nuk stepemi, do ta vazhdojmë kauzën, bashkohemi me të rinjtë për ndryshim
FOTOLAJM/ Studentët ironizojnë shpërblimin prej 2500 eurosh për policët

FOTOLAJM/ Studentët ironizojnë shpërblimin prej 2500 eurosh për policët
Dhuna policore ndaj studentëve, aktivistët e Shoqërisë Civile kallëzojnë në SPAK kryeministrin Rama dhe kreun e Policisë

Dhuna policore ndaj studentëve, aktivistët e Shoqërisë Civile kallëzojnë në SPAK kryeministrin Rama dhe kreun e Policisë
Deputetët e PS kanë qenë një javë në “arrest shtëpie”/ Tabaku: Sot mblidhen në Kryesi dhe kanë nevojë për polica! Pushteti, në ditët e fundit, nuk mbahet me dhunë

Deputetët e PS kanë qenë një javë në “arrest shtëpie”/ Tabaku: Sot mblidhen në Kryesi dhe kanë nevojë për polica! Pushteti, në ditët e fundit, nuk mbahet me dhunë
Karrige para kryeministrisë për dialog/ Rama: Unë dhe qeveria jemi në dispozicion! Nuk janë të mirëpritur dhunuesit

Karrige para kryeministrisë për dialog/ Rama: Unë dhe qeveria jemi në dispozicion! Nuk janë të mirëpritur dhunuesit
Protestat kundër Ramës, Gjykata e Tiranës jep sot masat e sigurisë për 28 persona

Protestat kundër Ramës, Gjykata e Tiranës jep sot masat e sigurisë për 28 persona
Nën hetim për abuzime me tenderat, Belinda Balluku paraqitet në SPAK

Nën hetim për abuzime me tenderat, Belinda Balluku paraqitet në SPAK
Rama për protestën e studentëve: Qyteti po mbahet nën presion terrori, rreziku i shkëputjes së një pjese të të rinjve është real

Rama për protestën e studentëve: Qyteti po mbahet nën presion terrori, rreziku i shkëputjes së një pjese të të rinjve është real