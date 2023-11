Çfarë do të thotë trekëndëshi i kuq i përdorur nga Hamasi dhe ushtria izraelite në videot e tyre

Një simbol i flamurit palestinez, trekëndëshi karakteristik i kuq, së fundmi është bërë objekt diskutimi kryesisht në rrjetet sociale, pasi Hamasi dhe Forcat e Mbrojtjes Izraelite (IDF) e përdorin atë në videot e tyre.

Simboli, i përdorur nga aktivistët dhe protestuesit në mbarë botën për të shprehur mbështetjen e tyre për popullin palestinez , u shfaq, sipas Al Jazeera, fillimisht në videot e Hamasit për të treguar objektiva të tilla si tanket izraelite.

Activists have been sharing a red triangle emoji to indicate their support for Palestinians in the besieged Gaza Strip.

What does it mean and where did it come from? ⤵️ pic.twitter.com/d98Okkk6Dz

