Trump njofton 8 miliardë dollarë ndihmë për fermerët amerikanë pas rritjes së kostove të naftës

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka bërë të ditur një paketë financiare prej 8 miliardë dollarësh për t’i ndihmuar fermerët amerikanë të përballojnë shtrenjtimin e naftës gjatë sezonit të korrjeve.
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Në një takim elektoral në Kansas, Trump tha se Departamenti Amerikan i Bujqësisë do të vërë në zbatim një program të përkohshëm për të kompensuar shpenzimet e fermerëve për naftën diesel të përdorur në punët bujqësore.
Presidenti u shpreh i kënaqur që po njoftonte këtë program të ri, përmes të cilit fermerëve do t’u jepen 8 miliardë dollarë mbështetje për kostot e naftës diesel në sezonin e korrjeve.
Ndihma synon të ulë trysninë financiare mbi fermerët, ndërkohë që çmimet e karburanteve po rrisin drejtpërdrejt shpenzimet e prodhimit bujqësor.
Ky njoftim është pjesë e një vargu premtimesh dhe angazhimesh financiare të administratës Trump përpara zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA, në të cilat do të vendoset edhe kontrolli i Kongresit.
Aktualisht, 8 miliardë dollarët janë paraqitur si mbështetje e përkohshme për fermerët. Autoritetet amerikane pritet të sqarojnë se si do të shpërndahen fondet dhe cilat do të jenë kriteret për përfitimin e tyre.