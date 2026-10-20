Nëntë sfida në Ligën e Kampionëve, PSG–Barcelona në qendër të mbrëmjes

Nëntë sfida në Ligën e Kampionëve, PSG–Barcelona në qendër të mbrëmjes

Një program i pasur me futboll evropian zhvillohet sonte, të martën, në Ligën e Kampionëve. Nëntë ndeshje janë në kalendar, por përballja mes Paris Saint-Germainit dhe Barcelonës pritet të jetë më e ndjekura.

Dy takimet e para nisin në orën 18:45. Fenerbahçe pret Slavia Pragën, ndërsa Borussia Dortmundi udhëton për t’u përballur me Sabah. Të dyja skuadrat në duelin e parë synojnë pikë të vlefshme, kurse Dortmundi kërkon ta dëshmojë epërsinë dhe të ruajë formën pozitive në Evropë.

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Në orën 21:00, Paris Saint-Germaini dhe Barcelona përballen në një duel mes dy prej klubeve më të mëdha evropiane. Yjet e të dy skuadrave synojnë të vendosin ndeshjen, ku edhe një hollësi mund të bëjë diferencën.

Në të njëjtën orë, Liverpooli luan kundër Villarrealit, Manchester City përballet me AEK Athinën dhe Napoli me Bodø/Glimt. Të katër skuadrat kërkojnë rezultate pozitive për të vijuar rrugëtimin në Evropë drejt objektivave të tyre.

Programi përfshin gjithashtu duelin Porto–PSV Eindhoven, ndeshjen Roma–Slovan Bratislava dhe përballjen mes Stuttgartit dhe Atletico Madridit. Të gjitha këto takime zhvillohen në orën 21:00.

Nëntë ndeshje dhe përballja e madhe PSG–Barcelona e bëjnë këtë të martë një mbrëmje me shumë emocione në futbollin evropian.


Shtuar 20.10.2026 08:09

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