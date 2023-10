Shpërthime në Tel Aviv dhe Jerusalem! Militantët e Hamas sulmojnë me raketa Izraelin, raportohet për viktima

Alarmet ranë për disa minuta në zonat jugore rreth Gazës dhe në zonën më të madhe të Tel Avivit në Izrael për sulme me raketa nga palestinezët, raporton Protothema. Një raketë goditi drejtpërdrejt një ndërtesë në këshillin rajonal të Gederot, duke vrarë një grua rreth të 60-tave.

Banorët e Gazës thanë se dëgjuan të shtëna armësh përgjatë gardhit me Izraelin pranë qytetit jugor të Khan Younis dhe panë lëvizje të luftëtarëve të armatosur.

Në pamjet e pulikuara shihen shpërthime dhe shkatërrim i gjerë në qytetet përreth Tel Avivit dhe Jeruzalemit, me ushtrinë që nuk bëri të ditur detajet e origjinës së raketave që goditën vendin.

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant has Approved an order to begin the Call-Up of Reservists to Reinforce and Support the Israeli Defense Force.

