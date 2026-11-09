Një 19-vjeçar humb jetën dhe tre persona plagosen nga dy sulme me armë në një universitet në SHBA

Dy incidente të ndara me armë zjarri, të ndodhura brenda një ore në një universitet të Karolinës së Veriut, lanë një 19-vjeçar të vdekur dhe të paktën tre persona të plagosur.
Në sulmin e parë, një 22-vjeçare u plagos dhe u dërgua në spital. Pas trajtimit mjekësor, ajo u largua nga spitali.
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Ngjarja e parë ndodhi në mbrëmje, ndërsa policët që ndodheshin në kampus për sigurinë e një aktiviteti dëgjuan të shtëna. Kur shkuan në vendin e ngjarjes, gjetën të plagosur me armë zjarri një 19-vjeçar. Përpjekjet për t’i dhënë ndihmën e parë nuk e shpëtuan dhe ai vdiq aty.
Ndihmës Shefi i Policisë, Jason Swaim, bëri të ditur në një konferencë për shtyp se hetimet identifikuan si të dyshuar 20-vjeçarin Ziger Spinks, i cili më pas u arrestua.
Spinks akuzohet për vrasje, sulm me armë vdekjeprurëse dhe mbajtje të armës së zjarrit në një institucion arsimor. Ai po mbahet në paraburgim. Policia tha se të shtënat nisën pas një konflikti mes dy grupeve dhe konfirmoi se i arrestuari nuk ishte student i universitetit.
Më pak se një orë pas incidentit të parë, në të njëjtin kampus u dëgjuan sërish të shtëna. Oficerët u nisën menjëherë drejt vendit të ngjarjes. Sipas Swaim, të shtënat pasuan një përleshje dhe dy persona u plagosën.
Deri tani nuk ka arrestime për incidentin e dytë. Policia po heton nëse dy ngjarjet kanë lidhje me njëra-tjetrën.