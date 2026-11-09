Joe Biden thotë se beteja me kancerin do t’i kufizojë angazhimet publike

Joe Biden thotë se beteja me kancerin do t’i kufizojë angazhimet publike

Joe Biden ka folur për ndikimin që kanceri i prostatës po ka në jetën e tij të përditshme. Ish-presidenti amerikan tha se gjendja shëndetësore do ta detyrojë të pakësojë daljet dhe angazhimet publike.

Në një mesazh në rrjetet sociale, 83-vjeçari bëri të ditur se mjekët ndihen të inkurajuar nga reagimi i tij ndaj trajtimit. Megjithatë, ai pranoi se jo të gjitha ditët janë njësoj të lehta.

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Sipas Biden, sëmundja nuk e ka ndalur, por ka raste kur ia ngadalëson ritmin.

Kjo do të thotë se ai nuk do të mund të marrë pjesë në aq takime dhe intervista sa kishte parashikuar për të promovuar librin e ri me kujtime, “Promise Me, America”. Libri pritet të botohet më 17 nëntor.

Diagnoza e tij u bë në maj të vitit 2025: një formë agresive e kancerit të prostatës që ishte përhapur në kocka. Biden iu nënshtrua rrezatimit dhe terapisë hormonale.

Ish-presidenti shprehu mirënjohje për mesazhet e mbështetjes dhe lutjet që ka marrë gjatë kësaj kohe, duke thënë se ato kanë pasur rëndësi të veçantë për të dhe familjen e tij.

Ai përmendi edhe këshillën e të atit që, sa herë të rrëzohej, të ngrihej sërish. Biden tha se po e ndjek atë mësim edhe në këtë periudhë të vështirë.


Shtuar 9.11.2026 12:12

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