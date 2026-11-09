Real Madridi mund të ndahet me tre lojtarë në janar, Mourinho nuk i ka në planet kryesore

Afati kalimtar i janarit 2027 mund të sjellë ndryshime te Real Madridi. E ardhmja e Ferland Mendy, Raul Asencios dhe Thiago Pitarchit në Santiago Bernabeu është e pasigurt, pasi minutat e pakta dhe konkurrenca në pozitat e tyre ua vështirësojnë rrugën drejt formacionit.
Jose Mourinho po shqyrton mënyra për ta riorganizuar skuadrën gjatë afatit dimëror. Trajneri portugez nuk i ka këta tre futbollistë në planet e tij kryesore, ndonëse arsyet për secilin prej tyre ndryshojnë.
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Mendy dhe Asencio janë ende në rikuperim nga lëndimet. Pitarch, ndërkaq, nuk po arrin të gjejë hapësirë në mesfushën e madrilenëve.
Situata e Ferland Mendy paraqitet veçanërisht e ndërlikuar. Mbrojtësi i majtë francez, 31-vjeçar, nuk ka luajtur ende këtë sezon. Në maj, ai iu nënshtrua një operacioni pas një lëndimi në muskulin rectus femoris të këmbës së djathtë.
Edhe pas rikuperimit, Mendy do të përballet me konkurrencën e Alvaro Carrerasit dhe Marc Cucurellas në krahun e majtë të mbrojtjes. Për më tepër, ai nuk ishte regjistruar për fazën e parë të Ligës së Kampionëve.
Kontrata e francezit me Real Madridin përfundon në qershor 2028. Nëse klubi vendos ta largojë, do t’i duhet të gjejë një skuadër që pranon të marrë përsipër edhe kushtet e tij financiare.
As Raul Asencio nuk është aktivizuar këtë sezon. Qendërmbrojtësi spanjoll, 23-vjeçar, u operua më 1 tetor për një frakturë nga stresi në tibian e këmbës së djathtë dhe vazhdon të rikuperohet.
Rikthimi i tij pritet në fillim të vitit 2027, kur hapet edhe afati kalimtar i janarit. Por për dy vendet në qendër të mbrojtjes garojnë Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Eder Militao dhe Ibrahima Konate, ndaj Asencio mund ta ketë të vështirë të sigurojë minuta të rregullta.
Edhe pse kontrata e tij zgjat deri në vitin 2031, një largim i mundshëm do t’i jepte Asencios mundësinë të kërkonte më shumë hapësirë për të luajtur.
Thiago Pitarch është futbollisti i tretë, e ardhmja e të cilit po shqyrtohet. Mesfushori 19-vjeçar nuk ka zënë vend në planet e Mourinhos gjatë muajve të parë të sezonit.
Në mesfushë, trajneri portugez ka në dispozicion Jude Bellingham, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Guler dhe Bernardo Silva. Kjo konkurrencë e bën të vështirë aktivizimin e Pitarchit.
Për të, huazimi në pjesën e dytë të sezonit shihet si zgjidhja më e përshtatshme. Te një skuadër tjetër, lojtari i ri mund të fitojë minuta dhe përvojë, duke mbetur i lidhur me Real Madridin.
Ndryshe nga Mendy dhe Asencio, të cilët mund të largohen përmes formave të ndryshme të transferimit, qëllimi kryesor në rastin e Pitarchit është zhvillimi i tij. Klubi vazhdon ta konsiderojë një investim për të ardhmen dhe huazimi mund ta ndihmojë të përparojë larg presionit e konkurrencës në Santiago Bernabeu.
Javët e ardhshme pritet të përcaktojnë më qartë të ardhmen e të tre lojtarëve. Mourinho do të vlerësojë gjendjen e Mendy dhe Asencios pas lëndimeve dhe do të vendosë nëse Pitarch do të ketë më shumë mundësi deri në janar.
Nëse rrethanat mbeten të pandryshuara, Real Madridi mund ta përdorë afatin kalimtar të dimrit për të rishikuar të ardhmen e tyre në klub.