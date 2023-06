HARTA/ Shpërthimi i digës nga rusët sjell pasoja shkatërruese në Ukrainë, rrezik për përmbytje në disa zona

Pasojat e shpërthimit të HEC-it në Ukrainën Lindore nga Rusia parashikohet të jenë shkatërruese. Videot në mediat sociale tregojnë një seri shpërthimesh intensive rreth digës Kakhovka.

Autoritet ukrainase kanë publikuar në rrjet hartën e rrjedhës së ujit, ku sipas tyre disa nga vendbanimet pritet të jenë nën ujë pasi rrjedha të arrijë kuotat maksimale.

Oleksandr Prokudin, guvernatori i Khersonit, rajon në lindje të Ukrainës, ka njoftuar për evakuimin e banorëve nga zonat e rrezikuara nga përmbytjet, pas raportimeve se forcat ruse shkatërruan një sigë të lumit Dnjepër në Nova Kahovka.

Map: The predictions of the proportions of the flood caused by the destruction of the Nova Kharkova Dam is that it will affect both Ukrainian and Russian settlements and cities, including Kherson itself

Some of the settlements are expected to be underwater once the

