Google gjobitet me 2.4 miliardë euro për monopol në BE

Komisioni Europian akuzoi Google për drejtimin e përdoruesve në Google Shopping pa të drejtë kërkimi, duke shkaktuar dëme tek ofruesit konkurrues të të njëjtave shërbime. Këshilltari i Gjykatës së Bashkimit Evropian kërkon nga Google që të paguajë një gjobë prej 2.4 miliardë eurosh për shkak se ka përdorur pozicionin e saj monopol në treg për të ofruar mallra.

Avokati i Përgjithshëm i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, Julian Kokot, kërkon që të refuzohet ankesa e kompanisë kundër vendimit të vitit 2017 dhe të konfirmohet gjoba prej 2.4 miliardë euro e vendosur ndaj Google nga Komisioni Evropian (KE).

Kompania Google më parë ka deklaruar se ka prezantuar ndryshime në vitin 2017 në mënyrë që të jetë në përputhje me vendimin e Komisionit Evropian.

“Do të shqyrtojmë mendimin e Prokurorit të Përgjithshëm dhe do të presim vendimin përfundimtar të gjykatës. Pavarësisht apelit, ne vazhdojmë të investojmë në ndryshimin tonë, i cili funksionon me sukses prej disa vitesh dhe vazhdojmë të bashkëpunojmë në mënyrë konstruktive me Komisionin Evropian”, thuhet në deklaratën e Google.