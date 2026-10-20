E-maile anonime për bomba çojnë në evakuimin e rreth 50 shkollave në Itali

E-maile anonime për bomba çojnë në evakuimin e rreth 50 shkollave në Itali

Të hënën, më 19 tetor, rreth 50 godina shkollore në qytete të ndryshme italiane u evakuuan pas marrjes së mesazheve anonime me e-mail, ku pretendohej se në to kishte bomba.

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Alarmet u raportuan në provincat e Veronës, Padovës, Arezzos e Luccas, si dhe në qytetin e Chietit. Policia dhe ekipet e specializuara kontrolluan ndërtesat për të verifikuar nëse kishte lëndë shpërthyese.

Evakuimet e para nisën në mëngjes në provincën e Veronës, ku u zbrazën 27 godina, nga kopshte deri në shkolla të ciklit të mesëm. Masa parandaluese u mor pas një kërcënimi të dyshuar të dërguar me e-mail, i cili, sipas të dhënave paraprake, mund të ishte shkruar në arabisht.

Prindërve iu kërkua të merrnin fëmijët. Nxënësit u vendosën fillimisht në palestrat e shkollave dhe më pas u larguan drejt shtëpive.

Më pas, alarmet u shfaqën edhe në provincën e Padovës. Mes objekteve të evakuuara ishin shkolla Rodari në Padova, instituti Newton në Camposampiero dhe shkolla Vivaldi në Montegrotto Terme. Njësitë policore kundër sabotazhit dhe karabinierët përfunduan kontrollet pa gjetur mjete shpërthyese.

Në Arezzo, u evakuua liceu Vasari, ku ndodheshin rreth 600 nxënës dhe pjesëtarë të personelit. Vendimi erdhi pas një njoftimi për një bombë të mundshme.

Sinjalizimi u dha në orën 10:53 dhe, sipas informacioneve paraprake, edhe në këtë rast bëhej fjalë për një e-mail anonim. Në vendngjarje mbërritën zjarrfikësit, karabinierët dhe shërbimet shëndetësore, ndërsa u vu në zbatim plani i emergjencës për situata të përmasave të mëdha.

Nxënësit u dërguan në një park publik pranë liceut, ku qëndruan në pritje të familjarëve.

Pas pak minutash, një alarm tjetër u regjistrua në provincën e Luccas. Atje u evakuuan 11 godina shkollore që i përkasin të njëjtit institucion në zonën e Oltreserchio, pasi një e-mail anonim pretendonte se në njërën prej ndërtesave kishte bombë.

Edhe në Chieti u evakuuan tetë godina të Institutit Gjithëpërfshirës nr. 4, ku mësonin gjithsej rreth 1.000 nxënës.

Godinat e prekura përfshinin shkollat e mesme Mezzanotte dhe Ortiz, shkollat fillore në Villaggio Celdit, Selvaiezzi dhe rrugën Bosio, si dhe kopshtet në Villaggio Celdit, Madonna delle Piane dhe Selvaiezzi.

Dyshohet se njoftimi në Chieti mbërriti me e-mail anonim, drejtuar drejtuesve të shkollës.

Bashkia e Chietit bëri të ditur se nuk kishte dhënë urdhër për evakuimin e përgjithshëm të shkollave në qytet. Sipas informacionit të disponueshëm, nuk kishte tregues për një rrezik real.

Deri në përfundim të kontrolleve të raportuara, në shkollat e përmendura nuk u gjetën mjete shpërthyese. Ndërkohë, hetimet vijojnë për të zbuluar prejardhjen e mesazheve anonime dhe personat përgjegjës për dërgimin e tyre.


Shtuar 20.10.2026 09:21

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