Real Madridi duhet të përforcojë urgjentisht dy pozicione

Pas dy sezonesh radhazi pa trofe madhorë, Real Madridi përballet me presionin për të ndërhyrë në merkato. Florentino Perez dhe drejtuesit e klubit kanë përpara dy përparësi të qarta në afatin e ardhshëm të transferimeve: afrimin e një qendërmbrojtësi dhe të një mesfushori, për të rivalizuar me ekipet më të forta të Evropës.
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Projekti nën drejtimin e Jose Mourinhos ka nevojë për një mbrojtës qendror me këmbë të majtë, si edhe për një mesfushor që organizon lojën. Këto përforcime synojnë të ndihmojnë madrilenët të ngushtojnë hendekun me Barcelonën në kampionat dhe të rikthejnë epërsinë në Ligën e Kampionëve.
Gjendja në prapavijë kërkon përmirësim të dukshëm në gjysmën e dytë të sezonit. Marrëveshja e Antonio Rudiger përfundon në qershor 2027 dhe nuk pritet të zgjatet. Ibrahima Konate nuk është përshtatur ende me skemën e Mourinhos, ndërsa Dean Huijsen vazhdon të jetë në fazën e zhvillimit.
Shqetësimeve të vazhdueshme fizike të Eder Militaos u shtohet nevoja për një qendërmbrojtës të majtë, i cili të jetë gati të japë kontribut menjëherë dhe të sjellë siguri në qarkullimin e topit.
Në mesfushë, trajneri portugez kërkon një lojtar teknikisht të zotë, që mund të formojë dyshen me Aurelien Tchouamenin. Një zgjidhje e tillë do ta mbante Arda Gulerin në krahun e djathtë, pa qenë nevoja që turku të përdorej sërish në një rol më mbrojtës, në kushtet e pasigurisë për gjendjen fizike dhe të ardhmen e Bernardo Silvas.
Një emër që përputhet me profilin e kërkuar është Alexis Mac Allister. Mesfushori 27-vjeçar ka kontratë me Liverpoolin deri në qershor 2027 dhe shihet si alternativë e përshtatshme për t’i dhënë ekuilibër skuadrës madrilene. Drejtuesit, me Perez në krye, do të shqyrtojnë buxhetin në dispozicion për të mbyllur të dy marrëveshjet para fundit të vitit.
Nëse klubi i përfundon këto dy transferime në fillim të vitit 2027, Mourinho do të ketë në dispozicion alternativat e nevojshme për të konkurruar me skuadrat më të forta të kontinentit dhe për të synuar fitimin e La Ligës dhe Ligës së Kampionëve.