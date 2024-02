Çifti fiton çmimin marramendës të lotarisë kombëtare: Menduam se fituam vetëm 2.60 paund

Një çift që fitoi një biletë prej 61 milionë funtesh të një xhekpoti të EuroMillions kanë thënë në fillim se gabimisht menduan se kishin fituar vetëm 2.60 £. Richard dhe Debbie Nuttall nga Colne, Lancashire, morën 61,708,231 £ nga çmimi 123 milion £ në shortin e 30 janarit.

Dyshja, të cilët janë të dy 54 vjeç, ishin me pushime në Fuerteventura për të festuar 30 vjetorin e martesës, kur e morën vesh lajmin. Ai i tha BBC North West se ishte “surreale” marrja e çmimit të madh pasi “është një shumë e madhe parash”. Nuttall shpjegoi se si kishte vënë re një email nga Lotaria Kombëtare që thoshte se kishte “lajme emocionuese për biletën tuaj”.

“Kam kontrolluar llogarinë time të Lotarisë Kombëtare dhe pashë se bilanci ishte rritur dhe ne kishim fituar 2.60 £. Mjaft mjaftueshëm,” tha ai. Nuttall tha më vonë pasdite se ai vuri re një email tjetër që thoshte për të kontrolluar llogarinë e tyre.

“Mendova se ishte e çuditshme dhe duhet të kishte një defekt në sistem për të marrë një email të kopjuar, por u futa përsëri në llogarinë time të Lotarisë Kombëtare për ta kontrolluar,” tha ai. “Ishim krejtësisht të habitur, thuhej se kishim fituar mbi 61 milionë funte. “Mendimi im i parë ishte se duhet të jetë një mashtrim ose ka pasur ndonjë defekt”. Çifti më pas arriti të marrë një sinjal telefoni dhe të konfirmonte fitoren me Lotarinë Kombëtare. Çifti tha se mezi po prisnin më shumë pushime nën diell.

Zonja Nuttall, administratore zyre, shtoi: “Ka një vend në Barbados ku kam dashur gjithmonë të shkoj, kështu që është në listë.” Ajo ka blerë vetëm “krevat të ri dhe një tharëse flokësh të shtrenjtë” deri më tani, ndërsa burri i saj tha se kishte blerë shkopinj golfi dhe një çantë golfi.

Çifti tha se do t’i ndajnë paratë me miqtë dhe familjen dhe do të mbështesin një bamirësi. Ajo u themelua nga kushëriri i zonjës Nuttall, Ben King, i cili u diagnostikua me një gjendje të rrallë auto-imune, e cila shkaktoi dëmtimin e veshkave të tij. “Ai vdiq kur ishte 27 vjeç, por ai donte të mblidhte 10,000 £ përmes bamirësisë së tij. Mamaja dhe babai i tij e kanë vazhduar atë dhe sot është gati një çerek milion funte,” tha ajo.

Organizata bamirëse rrit ndërgjegjësimin dhe financon kërkimin mbi kancerin e trurit dhe sëmundjet e veshkave. Nuttall tha se ata ishin ambasadorë të bamirësisë, duke shtuar: “Ne do të ndihmojmë kudo që të mundemi”. Ai tha se fitimi i xhekpotit nuk do ta ndryshonte atë apo gruan e tij. “Ne do të kemi gjëra më të bukura, por do të jemi ende të njëjtët njerëz dhe do të kemi miqtë dhe familjen tonë rreth nesh”, shtoi ai.

Bileta tjetër fituese e EuroMillions, e cila fitoi pjesën tjetër të xhekpotit, u ble në Spanjë. Andy Carter, nga Lotaria Kombëtare tha se fitorja ishte “lajm absolutisht i pabesueshëm”.