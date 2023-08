Policia e Selanikut ka arrestuar një 28-vjeçare që ishte menaxhere në njërën prej bordellove të qytetit me një akuzë të çuditshme.

Mediat bëjnë me dije se e reja, me origjinë të huaj, është arrestuar pasi filmonte klientët me prostitutat dhe më pas pamjet i hidhte në internet duke shkelur ligjet lokale.

Tani ajo do të përballet me akuza serioze në Greqi. /albeu.com