BE ultimatum Kosovës dhe Serbisë, Borrell: Zbatoni këto 3 kërkesa, në të kundërt do të keni pasoja

Bashkimi Europian është treguar i prerë sa i përket krizës në veri të Kosovës, dukevendosur ultimatum për palët që të ulin tensionet.

Shefi i politikës së jashtme të BE, Jose Borrell, ka prezantuar 3 kushtet që Serbia dhe Kosova duhet të zbatojnë menjëherë pë të ulur tensionin në veri.

Zgjedhjet e reja lokale, pjesëmarrja e serbëve në zgejdhje, dhe asosacioni janë 3kritret që BE i ka vendosur Serbisë dhe Kosovës.

We have 3 clear requests:

– new local elections now

– ensuring the participation of Kosovo Serbs

– start the work to establish the Association of Serbian Majority Municipalities w/in EU-facilitated Dialogue

Failure to do so, will have serious consequences for our relations. pic.twitter.com/xT4n0oPymK

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 1, 2023